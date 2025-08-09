赴韓旅遊需留意！「行李箱滾落電梯」致傷事件旺季頻發，機場鐵路沿線最高危

最近接連有兩起行李箱從電梯高處滾落致傷的事件獲得韓媒報道，引起大量關注和討論。

7月31日據KBS報導，一名年輕男子攜帶20kg行李箱搭乘機場鐵路扶手電梯時，轉身與同伴講話時鬆開了把手，行李箱立即從5樓高的扶手梯上高速滾落，砸中前方乘客宋某。宋某被撞倒造成腦出血和肋骨骨折，霎時痛到要命「彷彿被錘子擊中頭部和胸口」，被診斷需要六週的治療，就連神經也受損，直到兩個月後仍未恢復嗅覺。



去年6月27日，機場鐵路沿線的麻谷渡口站則發生了一起更嚴重的事故。當時中年女性A某攜帶3個行李箱，先將2個放上扶手梯轉身後拿第3個，這時2個行李箱失去重心一同滾落。 前方乘客B某驚覺異常，但手中包著筆電、面對兩個行李箱難以躲閃，徑直被撞倒在地，頸椎和腰椎間盤損傷、全身挫傷、顳顎關節異常、進食困難，住院治療超過2個月、花費高達2700萬韓元，不僅失去工作，還出現精神方面的後遺症。

然而A某主張自己只是失誤、並無大錯，拒絕賠付醫藥費，還稱只是輕微事故，自己也承受了「難以進行日常生活的巨大壓力」。 最終，B某從保險公司獲得700萬韓元賠付，而A某則因過失致傷罪被處以100萬韓元罰金。 目前B某目前已對A某提起民事訴訟。



過去五年間，韓國全國發生了70起行李箱滾落地鐵手扶梯的事故。攜帶大型行李搭乘地鐵時推薦使用直梯，多數地鐵站也在手扶梯入口處加裝了一道欄杆作為阻攔，但在旅遊旺季遊客眾多、不得不使用手扶梯的情況下，必須遵守安全守則，隨時用手緊緊握住行李箱，上手扶梯時應放在自己前面，下手扶梯時應放在自己後面。

▽相關報導：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞