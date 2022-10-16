曾扮無緣的夫婦，晉久&景收真新劇《舊案尋兇》改當刑警同僚，回顧當年他們無疾而終的愛戀

私心想看晉久&景收真再續前緣來段Love Line啊～

Disney+又推出全新韓劇《舊案尋兇》，由影帝李星民（李聖旻）攜手晉久、景收真與李學周出演，其中晉久與景收真已是二度合作。

《舊案尋兇》描述刑警「金宅祿」接到一通電話，意外成為殺害同事的嫌疑犯，為了揪出躲在暗處威脅他的「朋友」，他開始追查自己的過去。李星民飾演主角「金宅祿」，晉久、景收真與李學周則飾演追隨李星民一同調查真相的刑警「國鎮翰」、「李成雅」與「孫景燦」。



不曉得有沒有觀眾記得晉久與景收真曾在《Untouchable》演過夫妻呢？若回顧《Untouchable》劇情，可能還會有些觀眾覺得遺憾呢！因為那是場「無疾而終的愛戀」，夫妻緣分淺薄。



2017年晉久主演JTBC《Untouchable》晉久飾演刑警「張俊書」，景收真特別演出他的妻子「洪敏珠」。第1集還有夫妻倆在醫院，張俊書因追兇嫌受傷，洪敏珠非常心疼，兩人「打勾勾」約定不再受傷的甜蜜場面，豈知當集洪敏珠便領便當身亡，死後留下許多秘密，也成為整個故事的開端，張俊書開始挖掘真相、誓死復仇。





敏珠死後書俊為她奮戰，在這期間他不時回憶起兩人甜蜜過往，也因此晉久與景收真對戲戲分並不少。例如書俊回憶兩人相見之初，書俊在咖啡廳埋伏要逮嫌犯，結果敏珠誤以為他在偷看自己而上前理論，兩人就此種下戀愛的種子。



當年無法走到最後，時隔5年有機會嗎？晉久與景收真要從「無緣的夫妻」轉變成刑警同僚「國鎮翰」與「李成雅」，不曉得《舊案尋兇》裡會不會有火花再續前緣呢？



《舊案尋兇》將在本月26日於Disne+獨家播出，‎更多介紹&預告可點此前往‎。

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