GD自拍愛配甜美特效，網友：超可愛還是大男孩！品牌方間接澄清張員瑛緋聞

GD還是個大男孩！

GD和張員瑛的緋聞被澄清！因兩人看秀時服裝過於相似，被說是情侶裝，加上GD在限時動態放上品牌Miu Miu送的禮物，但畫面中出現張員瑛的貼圖，因而引發戀愛傳聞。事後品牌方Miu Miu表示，張員瑛穿的是未發表系列服裝，兩人所穿並非同一款。另有報導指出，在IG貼圖欄搜尋Miu Miu，就會出現該張張員瑛貼圖，而張員瑛身為品牌代言人，會放上她的貼圖也是自然的事。



It’s just STICKER! For goodness sake, MIU MIU always been one of his fave brand even before Wonyoung became GA.



These GG Stans/new https://t.co/azTRC2KdH1 pic.twitter.com/K9iAS2NZkv — (@kristelanne93) October 11, 2022

潮流天王GD不管穿什麼都合理，總是能把諸多意想不到的單品搭在一起，不只駕馭得當，更穿出只屬於自己的風格，完美融合街頭風格與高訂品牌，只有權志龍辦的到！



一舉一動皆受關注的GD、連之前秘密前往巴黎的行程也被發現，馬上引來粉絲搶拍、團團包圍。網友也笑說和李洙赫根本是夫婦，形影不離到哪都要一起XD



J = Jiyong.

GD only dated beautiful models. This is his current beautiful partner. Here's the prove they go bike date.

GD Lee Soo Hyuk pic.twitter.com/xDeBAiF7Ho — LE_GTTTOP_JiHyuk_ (@letokruk) August 24, 2022

前幾日GD在IG限時動態上傳了一張自拍照，問大家：今天應該做些什麼呢？搭配微嘟嘴表情，還有可愛的紅臉頰特效，讓人發現他可愛俏皮的一面，引來網友討論！



What if kush saw this IG story and invited gd for a barbecue party. pic.twitter.com/MzeRPIpqvr — Kazi Shahil Shaherar (@mapsosa_mao) October 10, 2022

雖然GD已經是個國際巨星，不過骨子裡還是個大男孩！之前也有放上不少特效照，讓粉絲表示：超級可愛，就像個小baby一樣～他也不吝嗇常po出自拍和粉絲分享生活，他的年輕模樣也讓網友驚訝，無法想像他已經30多歲！



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