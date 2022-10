GD自拍愛配甜美特效，網友：超可愛還是大男孩！品牌方間接澄清張員瑛緋聞

GD還是個大男孩!

GD和張員瑛的緋聞被澄清!因兩人看秀時服裝過於相似,被說是情侶裝,加上GD在限時動態放上品牌Miu Miu送的禮物,但畫面中出現張員瑛的貼圖,因而引發戀愛傳聞。事後品牌方Miu Miu表示,張員瑛穿的是未發表系列服裝,兩人所穿並非同一款。另有報導指出,在IG貼圖欄搜尋Miu Miu,就會出現該張張員瑛貼圖,而張員瑛身為品牌代言人,會放上她的貼圖也是自然的事。



It’s just STICKER! For goodness sake, MIU MIU always been one of his fave brand even before Wonyoung became GA.



These GG Stans/new https://t.co/azTRC2KdH1 pic.twitter.com/K9iAS2NZkv — (@kristelanne93) October 11, 2022

潮流天王GD不管穿什麼都合理,總是能把諸多意想不到的單品搭在一起,不只駕馭得當,更穿出只屬於自己的風格,完美融合街頭風格與高訂品牌,只有權志龍辦的到!



一舉一動皆受關注的GD、連之前秘密前往巴黎的行程也被發現,馬上引來粉絲搶拍、團團包圍。網友也笑說和李洙赫根本是夫婦,形影不離到哪都要一起XD



J = Jiyong.

GD only dated beautiful models. This is his current beautiful partner. Here's the prove they go bike date.

GD Lee Soo Hyuk pic.twitter.com/xDeBAiF7Ho — LE_GTTTOP_JiHyuk_ (@letokruk) August 24, 2022

前幾日GD在IG限時動態上傳了一張自拍照,問大家:今天應該做些什麼呢?搭配微嘟嘴表情,還有可愛的紅臉頰特效,讓人發現他可愛俏皮的一面,引來網友討論!



What if kush saw this IG story and invited gd for a barbecue party. pic.twitter.com/MzeRPIpqvr — Kazi Shahil Shaherar (@mapsosa_mao) October 10, 2022

雖然GD已經是個國際巨星,不過骨子裡還是個大男孩!之前也有放上不少特效照,讓粉絲表示:超級可愛,就像個小baby一樣~他也不吝嗇常po出自拍和粉絲分享生活,他的年輕模樣也讓網友驚訝,無法想像他已經30多歲!



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞