金宇彬更新IG照曬大長腿，網友疑惑：是申敏兒拍的嗎？根本是女友視角！

想拍金宇彬男友照的請排隊!

韓國男神金宇彬,出演的多部作品皆廣獲好評,一雙大長腿、絕佳比例及太平洋寬肩,男人味十足,粉絲群超廣!



金宇彬能俘獲廣大粉絲的心,除了外貌及演技外,人品也是出名的好!據傳他對工作人員十分有禮、常鞠躬道謝、十分照顧新人演員外,之前還有童星媽媽表示,金宇彬對同劇的孩子很好,甚至還送禮物,讓她感到十分暖心!



先前兩人還分別出演戲劇《我們的藍調時光》,有別於一般戲劇,《我們的藍調時光》雖為小品,卻飽含情感意境,播出後引起廣大迴響,收視口碑雙雙爆棚!金宇彬還現身支持同劇演員鄭恩惠的畫展、義氣相挺!她真的很有才華,首圖看起來是以和金宇彬的合照所畫的呢~



之前被捕捉到跟申敏兒在巴黎街頭逛街的畫面後,網友都對小倆口戀情表示熱烈支持,兩人交往以來走過風風雨雨,卻依然在彼此身邊,羨煞旁人。



Kim Woo Bin and Shin Min Ah were spotted in Paris pic.twitter.com/Oh6qb9WqHq