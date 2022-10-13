金宇彬更新IG照曬大長腿，網友疑惑：是申敏兒拍的嗎？根本是女友視角！

想拍金宇彬男友照的請排隊！

韓國男神金宇彬，出演的多部作品皆廣獲好評，一雙大長腿、絕佳比例及太平洋寬肩，男人味十足，粉絲群超廣！



金宇彬能俘獲廣大粉絲的心，除了外貌及演技外，人品也是出名的好！據傳他對工作人員十分有禮、常鞠躬道謝、十分照顧新人演員外，之前還有童星媽媽表示，金宇彬對同劇的孩子很好，甚至還送禮物，讓她感到十分暖心！



先前兩人還分別出演戲劇《我們的藍調時光》，有別於一般戲劇，《我們的藍調時光》雖為小品，卻飽含情感意境，播出後引起廣大迴響，收視口碑雙雙爆棚！金宇彬還現身支持同劇演員鄭恩惠的畫展、義氣相挺！她真的很有才華，首圖看起來是以和金宇彬的合照所畫的呢～



之前被捕捉到跟申敏兒在巴黎街頭逛街的畫面後，網友都對小倆口戀情表示熱烈支持，兩人交往以來走過風風雨雨，卻依然在彼此身邊，羨煞旁人。



Kim Woo Bin and Shin Min Ah were spotted in Paris pic.twitter.com/Oh6qb9WqHq — kdrama tweets (@iconickdramas) September 16, 2022

最近金宇彬更新IG社群近況，只見他一身黑色大衣、走在異國街頭，即便如此也遮不住大長腿的模特比例！不過這些照片視角就像女友跟在男友後頭幫忙拍的，也讓網友超好奇問：這些照片是出自女友之手嗎？不知道是不是上次被拍到同遊巴黎時的旅遊照呢～



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