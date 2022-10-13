GD自拍爱配甜美特效，网友：超可爱还是大男孩！品牌方间接澄清张员瑛绯闻

GD还是个大男孩！

GD和张员瑛的绯闻被澄清！因两人看秀时服装过於相似，被说是情侣装，加上GD在限时动态放上品牌Miu Miu送的礼物，但画面中出现张员瑛的贴图，因而引发恋爱传闻。事后品牌方Miu Miu表示，张员瑛穿的是未发表系列服装，两人所穿并非同一款。另有报导指出，在IG贴图栏搜寻Miu Miu，就会出现该张张员瑛贴图，而张员瑛身为品牌代言人，会放上她的贴图也是自然的事。



It’s just STICKER! For goodness sake, MIU MIU always been one of his fave brand even before Wonyoung became GA.



These GG Stans/new https://t.co/azTRC2KdH1 pic.twitter.com/K9iAS2NZkv — (@kristelanne93) October 11, 2022

潮流天王GD不管穿什么都合理，总是能把诸多意想不到的单品搭在一起，不只驾驭得当，更穿出只属於自己的风格，完美融合街头风格与高订品牌，只有权志龙办的到！



一举一动皆受关注的GD、连之前秘密前往巴黎的行程也被发现，马上引来粉丝抢拍、团团包围。网友也笑说和李洙赫根本是夫妇，形影不离到哪都要一起XD



J = Jiyong.

GD only dated beautiful models. This is his current beautiful partner. Here's the prove they go bike date.

GD Lee Soo Hyuk pic.twitter.com/xDeBAiF7Ho — LE_GTTTOP_JiHyuk_ (@letokruk) August 24, 2022

前几日GD在IG限时动态上传了一张自拍照，问大家：今天应该做些什么呢？搭配微嘟嘴表情，还有可爱的红脸颊特效，让人发现他可爱俏皮的一面，引来网友讨论！



What if kush saw this IG story and invited gd for a barbecue party. pic.twitter.com/MzeRPIpqvr — Kazi Shahil Shaherar (@mapsosa_mao) October 10, 2022

虽然GD已经是个国际巨星，不过骨子里还是个大男孩！之前也有放上不少特效照，让粉丝表示：超级可爱，就像个小baby一样～他也不吝啬常po出自拍和粉丝分享生活，他的年轻模样也让网友惊讶，无法想像他已经30多岁！



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