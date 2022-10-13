他們的演技之路正要發光！《二十五，二十一》苞娜&《今日的網漫》金道勳獲韓國電視劇大獎新人獎

兩位在劇中的表現都很精彩!!!脆弱的時候都好令人心疼啊QQ

8日舉行的韓國電視劇大獎，除了大賞、男女主角演技賞之外，新人演技賞也是備受關注的焦點，由《二十五，二十一》苞娜與《今日的網漫》金道勳奪得。

《二十五，二十一》除了男女主角金泰梨與南柱赫之外，就屬苞娜最受矚目了。苞娜在劇裡扮演擊劍選手「高宥琳」，和金泰梨飾演的擊劍天才「羅希度」有相當多戲份，兩個人從互看不順眼到相知相惜，友誼感動無數人。苞娜演出高宥琳的脆弱與骨氣，表現可圈可點。



苞娜獲女子新人獎，簡單的感謝喜愛《二十五，二十一》與宥琳一角的觀眾，還有編導、工作人員……等等，承諾未來會更加努力以更好的演技帶給大家。而這其實不是苞娜首次獲得新人獎了，她從2017年就連續以《最佳的一擊》、《內衣少女時代》在戲劇圈嶄露頭角，當年便獲得KBS演技大賞女新人獎，2020年再以連續劇《Oh！三光公寓！》拿下同個獎項，可見演技發展正走在花路上。

▼苞娜得獎影片



男子新人獎則由《今日的網漫》金道勳獲得。金道勳在《今日的網漫》飾演一位有社交障礙的漫畫家「申大陸」。金道勳詮釋的申大陸，從恐懼社會到面對自身陰影，一連串轉折備受觀眾動容，即便《今日的網漫》收視相當低迷，仍舊可以在網路上看見關於他演技的正面評價，最好的讚許莫過於「爆發力」十足。



金道勳上台先介紹自己，由於過於緊張還吐了吐舌，他笑了笑才發表感言：「首先，能以喜歡又想做的事得了獎，很開心也很榮幸，能站在這裡要感謝很多人。」他感謝了《今日的網漫》觀眾、編導、工作人員……不忘感謝同劇演員，包括和他有最多戲分的金世正、坐在台下的朴浩山。

金道勳2016年以青少年演員身分於獨立電影《跟蹤》出道，目前年僅24歲，近年開始在各大電視劇中佔有戲分，如《黑洞》、《我有目標了》與《今日的網漫》，現在也在《依法相愛吧》出鏡，更加入了柳承龍與韓孝周主演的《Moving》劇組，未來表現可期。

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▼金道勳得獎影片



特別的是，朴浩山後來上台領獎也特別提到了金道勳。朴浩山在《今日的網漫》扮演逆境中努力求生存的網漫總編，獲得男子助演賞（最佳男配角獎）。他坦言《今日的網漫》播出時碰到了很多更亮眼的作品，導致準備得多卻很少人看（意即「付出的比得到的少」）因此一度很失落。不過他說：「金道勳獲得了新人獎，我也獲得了此獎項，這對我們的作品有很大的幫助。」表示這個獎是屬於網漫編輯部所有成員們的，並向大家喊話可以回頭到OTT收看《今日的網漫》。



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