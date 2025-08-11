G-Dragon點名標註傳緋聞！4個月後TWICE Sana首開口：當時嘴巴癢到不行，卻不能說

人氣女團 TWICE成員Sana 近日在YouTube節目《Sana的冷訪問》第二季收官特輯中，首次開口談及先前與 BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）的幽風波。 時隔4個月，兩位超人氣明星的「離開」又再度登上韓網熱搜。

事件起源於今年 4 月，G-Dragon 在個人社交平台分享了 TWICE 作為 Coldplay 首爾演唱會嘉賓的舞台片段，並僅標註了Sana的帳號，引發外界猜測兩人是否正在交往。 對此G-Dragon方面曾解釋，當時距離兩人共同錄製《冷訪問》節目不久，標註Sana只是錄製後的友好表示; 之所以沒有立即澄清，是擔心節目內容提前曝光。

*相關內容： 因演唱會貼文惹戀愛傳聞，G-Dragon只標記了TWICE Sana！GD方遲來的澄清：只是節目後的親切互動，擔心劇透才未解釋

Sana在節目中回憶道：「那天真的很特別，很像突然喊 '1、2、3' 就聚在一起的感覺。 如果不是《冷訪問》，我們根本不可能出現這樣的組合。 錄影後沒多久，（G-Dragon）就在 SNS 上標註了我，成員們都知道（G-Dragon）上了《冷訪問》，但因為錄影才過了幾天，不能直接說『他上了冷訪問』，所以嘴巴癢到不行（很想說），卻只能硬忍著，等啊等，直到一個月後才播出。」當時 G-Dragon 與主持人 DEX 一同出演《冷訪問》，節目播出後引發廣大關注與討論。



此外，TWICE 正在進行第六次世界巡迴演唱會《READY TO BE》，並於本月 2 日（當地時間）在美國伊利諾州芝加哥格蘭特公園舉行的超大型音樂節「Lollapalooza Chicago」中，以 K-pop 女團之首的身份擔任壓軸表演嘉賓，再次刷新紀錄。

