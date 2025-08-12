【9月新劇】《百次的回憶》角色介紹＆最新劇告：金多美＆辛叡恩演好姐妹，與許楠儁陷三角關係！

金多美、辛叡恩要演好姐妹！兩人在預告裡面超可愛的！

新劇《百次的回憶》由金多美、辛叡恩、許楠儁主演，以20世紀80年代為背景，講述100路公車乘務員英禮和鍾熙之間珍貴的友情，以及圍繞著兩位朋友命中注定的男人在弼之間難捨難分的初戀故事的青春愛情劇。



金多美飾演清雅運輸公司100路公車的模範乘務員「高英禮」，為了幫助母親維持生計，即使有嚴重的暈車，但仍每天都會登上公車。同時為了讀大學成為國語老師的目標，也不放棄讀書。為了遵守公司「一定要收費」的鐵律，如果有逃票、耍賴的乘客，她就算追到天涯海角也要把票錢追回來。



辛叡恩很有魅力又熱情滿滿公車乘務員「徐鍾熙」，她渴望擺脫不幸的家庭環境，在進入清雅運輸公司結識人生摯友英禮，兩人建立深厚的友情。



許楠儁飾演英禮和鍾熙的初戀對象「韓在弼」，是含著金湯匙出生的百貨公司老闆兒子，看外表就是一副富家公子哥兒的模樣，在同學中被稱作「白馬王子富二代」。但...與光鮮亮麗的外表不同，內心因傷痛而千瘡百孔，正處於叛逆的青春期。



今日（12）公開的首版預告中，爲了負責某人上班和上學，清雅運輸公司的乘務員們凌晨4點就得準備工作，在「快點～快點準備」的催促下，她們戴上紅色貝蕾帽、穿著貝雷帽海軍藍制服開啓忙碌的一天。

之後，從眼神開始就看起來有些不同、充滿「Girl Crush」的新人徐鍾熙進入公司，對於連分享友情的閒暇都沒有的英禮，她不知不覺和鍾熙成為好朋友，兩人一起分享著「想讀大學」、「想成為韓國小姐」的夢想，喊著「girls be ambicious！」在茶館中短暫露面的韓在弼，以強烈的存在感吸引大家的視線，同時他們之間的關係也讓人好奇！



而《百次的回憶》由《三十九》金相鎬導演與《舉重妖精金福珠》、《認識的妻子》、《浪漫速成班》楊熙勝編劇合作打造，將在9月13日首播。香港觀眾到時可以在Viu緊貼進度。

