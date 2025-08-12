《Kpop 獵魔女團》再創歷史！K-POP 首支由女性主唱的冠軍曲誕生，〈Golden〉登頂美國 Billboard Hot 100

近期爆紅的 Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶（OST）歌曲〈Golden〉成功登頂美國告示牌「Billboard Hot 100」排行榜冠軍，這也是 K-POP 首支由女性主唱的冠軍曲。

根據美國時間 11 日 Billboard 公佈的最新榜單，〈Golden〉在「Hot 100」上比前一週上升一位，擊敗了 Alex Warren（艾力克斯華倫）的〈Ordinary〉，成功奪冠。



Billboard 指出，〈Golden〉是第 8 首登上「Hot 100」冠軍的 K-pop 相關歌曲，也是首支由女性主唱的冠軍曲。此前，防彈少年團（BTS）共有 6 首歌曲登頂，成員 Jimin（智旻）與 Jung Kook（柾國）各有 1 首作品獲得冠軍。

〈Golden〉是片中虛構的 K-pop 女團「HUNTR/X」演唱的歌曲，由創作歌手Ejae、美籍韓裔歌手 Audrey Nuna、以及 Rei Ami 共同演唱，製作陣容包括 The Black Label 的製作人 Teddy、24 等人。



早在本月 1 日〈Golden〉便奪下英國官方單曲榜「Top 100」冠軍，如今再登美國 Billboard 榜首，實現英美兩大榜單雙冠壯舉。《Kpop 獵魔女團》同時也在 Netflix 創下佳績，登上該平台動畫類排行第 1 名，並在所有電影類別中位居第 4。



