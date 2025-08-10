IVE 張員瑛張的一天=20個代言品牌：行走的廣告女王登場

人氣女星張員瑛的日常生活，正悄悄成為「品牌宇宙」的代名詞。 從清晨化妝、出門穿搭，到深夜保養，每個環節幾乎都能對應一個廣告代言品牌。 這位「行走的廣告牌」目前同時代言超過20個品牌，涵蓋美妝、時尚、食品、家電、金融等多個產業，堪稱2025年真正的「廣告女王」。

有趣的是，張員瑛與前代廣告女王李英愛的對比也引發話題。 2000年代的「李英愛的一天」曾是網友間的玩笑話，如今張員瑛的「滿檔行程」更勝當年，證明其商業價值與大眾影響力已達巔峰。

縱观1990年代至今韓國的「廣告女王」演變，反映了時代審美與消費趨勢的轉變。 從金喜善、李英愛（1990年代~2000年代）展現的清純高級形象，到金泰希、全智賢（2000年代~2010年代）的知性與性感兼具，秀智（2010年代~2020年代）則以鄰家感和形象初戀。 而近年來，IU與張員瑛（2020年之後）則憑藉跨世代的吸引力與與MZ世代的高度共鳴，在數位與線上品牌中備受青睞，展現出新時代的廣告力學。



與多數廣告女王出身於演藝圈不同，張員瑛僅以偶像身分就橫掃廣告界。 她所擁有的「跨世代好感度」成為品牌最重視的特質。 從10代到50代女性，無不對她展現高度認同。 她零負面新聞的「安全形象」更是廣告主心中的首選。

從14歲出道至今，張員瑛始終保持清新形象，幾乎沒有負面新聞，成為廣告主心中的「零風險」代表。 這樣的形象甚至吸引了金融機構等高門檻產業合作。即使曾因吃草莓的方式被網路批評，她也以提告、勝訴的冷靜態度回應，展現成熟又理性的處事方式，連公關專家也盛讚其「危機處理得宜」。



除了人氣與形象，張員瑛的自發式行銷也廣受好評。 她經常不需要品牌方提醒，而是主動在社群平台上分享代言商品，讓粉絲「潛移默化」地接受品牌形象，讓廣告不僅限於螢幕播放，更深入大眾日常。 多位品牌代表表示，張員瑛「從不只完成基本工作，而是自帶宣傳力」。

更重要的是，她的代言轉化力強，許多粉絲「因張員瑛而買單」，廣告公開後後，各大社群平台掀起模仿風潮，從Instagram Reels、TikTok挑戰，到社群話題二次擴散，廣告影響力遍及全年齡層。 品牌代表直言：「張員瑛的出現，讓我們只要一位代言人就能完成整體行銷佈局。」達成從關注到消費的自然鏈接。



張員瑛以「Lucky Vicky」般的正能量形象，橫掃廣告界，從日常生活用品到高端時尚、從美妝保養到食物飲品，每個品牌都想搭上她的順風車。 如果你今天使用了某個爆紅品牌，不妨看看它的代言人——很可能，就是張員瑛。

