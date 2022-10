意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO華莎合作廣告火花十足，化學反應令網友尖叫：太適合！

網友意外發現這兩人組CP超搭!

韓國知名美容保健商店Olive Young之前宣布,邀請EXO成員KAI、MAMAMOO成員華莎共同代言,走在韓國街頭,四處可見兩人的宣傳看板,粉絲也樂見此景紛紛拍下偶像看板分享到網上,甚至表示兩人照片愈多愈好,店家也開心放上街上各處看板~



華莎先前曾在節目表示,自己很喜歡該商店,總是在那裏花大錢消費,東西挑著挑著,不知不覺就愈買愈多,不知道大家有沒有這種困擾,明明只要買一樣東西,結果最後帶著一袋豐收回家XD而如今華莎成為自己愛店的代言人了!



like hwasa always spends so much every time she goes to a pharmacy or olive young pic.twitter.com/03GzrLRwsm