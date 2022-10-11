意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO華莎合作廣告火花十足，化學反應令網友尖叫：太適合！

意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO華莎合作廣告火花十足，化學反應令網友尖叫：太適合！

明星   2022年10月11日   星期二11:00   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@weareoneEXO、TVdaily）

網友意外發現這兩人組CP超搭！

韓國知名美容保健商店Olive Young之前宣布，邀請EXO成員KAI、MAMAMOO成員華莎共同代言，走在韓國街頭，四處可見兩人的宣傳看板，粉絲也樂見此景紛紛拍下偶像看板分享到網上，甚至表示兩人照片愈多愈好，店家也開心放上街上各處看板～

華莎先前曾在節目表示，自己很喜歡該商店，總是在那裏花大錢消費，東西挑著挑著，不知不覺就愈買愈多，不知道大家有沒有這種困擾，明明只要買一樣東西，結果最後帶著一袋豐收回家XD而如今華莎成為自己愛店的代言人了！

其中網友注意到，KAI跟華莎的合作火花超好，沒想到兩人同框畫面如此合拍，除了平面照視覺效果極佳，從影片中更能嗅到可愛的契合感，看看那個小眼神，真的讓人想大叫：喔莫！

在為品牌合作拍攝時，兩人一搭一唱、默契十足，論壇上有不少網友擷取片段表示：這兩人太可愛了完全是超級好友！

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