意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO華莎合作廣告火花十足，化學反應令網友尖叫：太適合！

網友意外發現這兩人組CP超搭！

韓國知名美容保健商店Olive Young之前宣布，邀請EXO成員KAI、MAMAMOO成員華莎共同代言，走在韓國街頭，四處可見兩人的宣傳看板，粉絲也樂見此景紛紛拍下偶像看板分享到網上，甚至表示兩人照片愈多愈好，店家也開心放上街上各處看板～



어화둥둥 우리 #카이 x #화사

사랑하는 마음 듬뿍 담아 만든 헌정 영상 공개!!

(마!!! 내가 이만큼 싸랑한다 안 카나!!!)



담당자는 요즘 행복해요..

얼굴만 들면 여기저기 울 모델들이 있으니



올갱이들이 찍어준 애정뿜뿜 사진들, 이게 바로 올영세상!! pic.twitter.com/fLsTqY6dXC — 올리브영 (@oliveyoung) October 4, 2022

華莎先前曾在節目表示，自己很喜歡該商店，總是在那裏花大錢消費，東西挑著挑著，不知不覺就愈買愈多，不知道大家有沒有這種困擾，明明只要買一樣東西，結果最後帶著一袋豐收回家XD而如今華莎成為自己愛店的代言人了！



like hwasa always spends so much every time she goes to a pharmacy or olive young pic.twitter.com/03GzrLRwsm — suma (@whoreforhwasa) September 4, 2022

其中網友注意到，KAI跟華莎的合作火花超好，沒想到兩人同框畫面如此合拍，除了平面照視覺效果極佳，從影片中更能嗅到可愛的契合感，看看那個小眼神，真的讓人想大叫：喔莫！



在為品牌合作拍攝時，兩人一搭一唱、默契十足，論壇上有不少網友擷取片段表示：這兩人太可愛了完全是超級好友！



다들 눈치가 제법인걸,,



올갱이들에게 각잡고 정식으로 소개할게

올리브영의 NEW MODEL

카이 & 화사



멋지고 귀엽고 다 하는 우리 모델들

얼른 영상으로 확인해줘!!

덕분에 담당자 기부니도 화사하다카이



너두 조아? 그럼 맘찍

너무 기대 된다궁?! 그럼 RT pic.twitter.com/OHInJe5zTh — 올리브영 (@oliveyoung) September 15, 2022

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