意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO华莎合作广告火花十足，化学反应令网友尖叫：太适合！

意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO华莎合作广告火花十足，化学反应令网友尖叫：太适合！

明星   2022年10月11日   星期二11:00   Lorrie  

（封面图源：Twitter@weareoneEXO、TVdaily）

网友意外发现这两人组CP超搭！

韩国知名美容保健商店Olive Young之前宣布，邀请EXO成员KAI、MAMAMOO成员华莎共同代言，走在韩国街头，四处可见两人的宣传看板，粉丝也乐见此景纷纷拍下偶像看板分享到网上，甚至表示两人照片愈多愈好，店家也开心放上街上各处看板～

华莎先前曾在节目表示，自己很喜欢该商店，总是在那里花大钱消费，东西挑著挑著，不知不觉就愈买愈多，不知道大家有没有这种困扰，明明只要买一样东西，结果最后带著一袋丰收回家XD而如今华莎成为自己爱店的代言人了！

其中网友注意到，KAI跟华莎的合作火花超好，没想到两人同框画面如此合拍，除了平面照视觉效果极佳，从影片中更能嗅到可爱的契合感，看看那个小眼神，真的让人想大叫：喔莫！

在为品牌合作拍摄时，两人一搭一唱、默契十足，论坛上有不少网友撷取片段表示：这两人太可爱了完全是超级好友！

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO华莎合作广告火花十足，化学反应令网友尖叫：太适合！
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手