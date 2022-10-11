意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO华莎合作广告火花十足，化学反应令网友尖叫：太适合！

网友意外发现这两人组CP超搭！

韩国知名美容保健商店Olive Young之前宣布，邀请EXO成员KAI、MAMAMOO成员华莎共同代言，走在韩国街头，四处可见两人的宣传看板，粉丝也乐见此景纷纷拍下偶像看板分享到网上，甚至表示两人照片愈多愈好，店家也开心放上街上各处看板～



어화둥둥 우리 #카이 x #화사

사랑하는 마음 듬뿍 담아 만든 헌정 영상 공개!!

(마!!! 내가 이만큼 싸랑한다 안 카나!!!)



담당자는 요즘 행복해요..

얼굴만 들면 여기저기 울 모델들이 있으니



올갱이들이 찍어준 애정뿜뿜 사진들, 이게 바로 올영세상!! pic.twitter.com/fLsTqY6dXC — 올리브영 (@oliveyoung) October 4, 2022

华莎先前曾在节目表示，自己很喜欢该商店，总是在那里花大钱消费，东西挑著挑著，不知不觉就愈买愈多，不知道大家有没有这种困扰，明明只要买一样东西，结果最后带著一袋丰收回家XD而如今华莎成为自己爱店的代言人了！



like hwasa always spends so much every time she goes to a pharmacy or olive young pic.twitter.com/03GzrLRwsm — suma (@whoreforhwasa) September 4, 2022

其中网友注意到，KAI跟华莎的合作火花超好，没想到两人同框画面如此合拍，除了平面照视觉效果极佳，从影片中更能嗅到可爱的契合感，看看那个小眼神，真的让人想大叫：喔莫！



在为品牌合作拍摄时，两人一搭一唱、默契十足，论坛上有不少网友撷取片段表示：这两人太可爱了完全是超级好友！



다들 눈치가 제법인걸,,



올갱이들에게 각잡고 정식으로 소개할게

올리브영의 NEW MODEL

카이 & 화사



멋지고 귀엽고 다 하는 우리 모델들

얼른 영상으로 확인해줘!!

덕분에 담당자 기부니도 화사하다카이



너두 조아? 그럼 맘찍

너무 기대 된다궁?! 그럼 RT pic.twitter.com/OHInJe5zTh — 올리브영 (@oliveyoung) September 15, 2022

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