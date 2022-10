意外的CP感？EXO KAI、MAMAMOO华莎合作广告火花十足，化学反应令网友尖叫：太适合！

网友意外发现这两人组CP超搭!

韩国知名美容保健商店Olive Young之前宣布,邀请EXO成员KAI、MAMAMOO成员华莎共同代言,走在韩国街头,四处可见两人的宣传看板,粉丝也乐见此景纷纷拍下偶像看板分享到网上,甚至表示两人照片愈多愈好,店家也开心放上街上各处看板~



华莎先前曾在节目表示,自己很喜欢该商店,总是在那里花大钱消费,东西挑著挑著,不知不觉就愈买愈多,不知道大家有没有这种困扰,明明只要买一样东西,结果最后带著一袋丰收回家XD而如今华莎成为自己爱店的代言人了!



like hwasa always spends so much every time she goes to a pharmacy or olive young pic.twitter.com/03GzrLRwsm