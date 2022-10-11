《學校2017》後再組CP！張東潤、薛仁雅將主演新劇《Oasis》，俊男美女先在「TMA」合體

薛仁雅第一次當女主角，當然要多多關注！



預計於明年（2023年）上半年首播的KBS 2TV新劇《Oasis》，以1980至1990年代動蕩激變的韓國為背景，描述三個年輕人努力守護夢想和友情、以及人生中唯一的初戀的故事。由張東潤、薛仁雅、秋英宇主演。

張東潤飾演「李斗學」，雖然貧窮但擁有聰慧的頭腦和明朗的靈魂，對從首爾轉學過來的女主角一見鍾情。被捲入意外事件後與波瀾萬丈的人生進行正面對決，展現青春的火熱面貌。

薛仁雅飾演「吳貞心」，個性正直、坦誠、強韌，懂得與不義對抗，也會為自己的夢想勇往直前。是家中的獨生女，從首爾轉學過來後與李斗學、崔哲雄發展出深厚的友情與青澀的愛情，在學生時代累積無法忘懷的回憶。

秋英宇飾演「崔哲雄」，和李斗學一起長大的朋友、宿命般的競爭對手，一直以來是全校第一名的精英，無法忍受失敗。雖然彷彿擁有一切，卻未能獲得一位少女的芳心。



特別的是，這是薛仁雅第一次擔任迷你劇女主角，也是與張東潤繼《學校2017》後「二搭」，當時兩人在劇中也是CP。



近期，薛仁雅於個人Instagram分享與張東潤的合照，兩人均出席「TMA」頒獎典禮。看到這張合照，不少網友表示：「好期待《Oasis》的播出～」、「兩位演員很速配呢！」、「校服、禮服都很適合」等。

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