《夢想成為律師的律師們》鄭彩娟演技被韓媒批評：咬字不清、和李陣郁沒化學反應！韓網友反應兩極化

《夢想成為律師的律師們》由李陣郁、鄭彩娟、李學周、全慧彬主演，講述充滿正義但社會生活生疏的新進律師，透過冷漠但實力堅強的合夥人律師，成為一名完整的律師。開播後也引發熱烈討論，最新一集已刷新自身最高收視率（首都圈9%，全國8.3%），成爲週末迷你劇收視率第一。



不過...飾演新進律師姜孝敏的鄭彩娟，演技也被韓媒批評。韓媒指出，姜孝敏雖然擁有卓越的直覺和判斷力，但是作爲剛步入社會的新手，同時也擁有生疏的一面。雖然是讓很多觀眾有共鳴的角色，但是鄭彩娟卻表現地沒有說服力。最大的問題是嗓音的運用，鄭彩娟整體台詞的處理方式過於輕鬆浮躁，打破法庭劇特有的緊張感。



在簡短的台詞或是日常的語調中，表現地還算自然，但在長篇的法庭、專業術語場面中，鄭彩娟演技的侷限性原封不動地暴露出來。咬字不清、語調也不自然，特別是需要注意集中的判決或證據說明的場面中，給人一種朗誦台詞的感覺。最大的問題是眼神和動作與台詞相悖，因此人物的內心和情緒沒有傳達出來。此外，還指出與演對手戲李陣郁的默契也沒有化學反應，李陣郁以穩定的演技來往於從容和冷靜之間，而鄭彩娟卻沒能給予有效地回應，只突出尷尬和距離感。



報導一公開，在韓網引發熱烈討論，韓網友：「台詞說得太奇怪了，不像律師」、「演技還不足以演題材劇」、「我看的時候也是那麼覺得的，不適合角色也沒有默契」、「演技語調都一樣，適合這部電視劇」，也有韓網友反駁表示：「但是我看得很開心」、「雖然有時候很木訥，但是演技還不錯呀」、「我也看得很開心，鄭彩娟加油」、「是劇本的問題，演技還不錯」、「不是演員的問題，而是作家寫的台詞很彆扭」。

