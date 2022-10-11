97Line美女貼美女好養眼！TWICE志效解惑：如何與MINA & BLACKPINK Lisa & （G）I-DLE Minnie成為閨蜜

97Line美女貼美女好養眼！TWICE志效解惑：如何與MINA & BLACKPINK Lisa & （G）I-DLE Minnie成為閨蜜

明星   2022年10月11日   星期二11:10   Tracy  

（封面圖源：IG@@min.nicha)）

K-POP界女版「97Line」TWICE志效和MINA、BLACKPINK LISA和（G）I-DLE Minnie是如何成為閨蜜的呢？

幾個月前，Minnie在個人IG上公開一組照片，立刻引發熱烈討論！照片是Minnie與BLACKPINK LISA、TWICE志效&Mina一起拍的大頭貼，幾人親密地抱在一起，一看就是閨蜜相約外出遊玩的場景。 她們戴上小花、茄子、大象、仙人掌等發箍，還比了最近很紅的「倒V手勢」等。 這4人分別來自目前最火爆的3大女團，是何如成為閨蜜死黨的呢？ 讓無數粉絲和網友好奇。

志效就來解惑了，她們是到底認識的。 首先志效和MINA是同團隊友，關係自然不一般，多年的相處已經從隊友變成了家人，感情好得不得了！

而志效和Lisa的緣分就要追溯到兩人出道初期了，因為同是1997年出生，迅速拉近了好感，兩團都登頂K-POP巔峰之後也始終保持聯絡，一有空就會相約見面。

Lisa和Minnie則都是泰國出身的歌手，兩人遠離祖國來到韓國工作，相同的國籍和經歷使得她們火速成了閨蜜，在異國他鄉相互扶持、 慰藉，而因為Lisa，Minnie自然而然地結識了志效與MINA，4名1997年出生的女孩們組成了K-POP界的「97Line」，延續著友情。

美女們，請多多同框哦！

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