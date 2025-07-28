EXO KAI9月舉辦安可演唱會，3天連唱引粉絲期待

人氣男團EXO成員KAI即將於9月舉辦安可演出，為他的首場個人巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR - KAION 」畫下完美句點。

官方宣佈KAI將於9月26日-28日連續三天在首爾中區的奬忠體育館舉行「KAION」安可場演唱會，回饋一路支持他的粉絲。這場安可演出不僅是巡演的最終章，也被視為KAI個人舞台的升級版。 此前，他已完成亞洲10個地區與北美6個城市的巡迴，憑藉精湛舞台魅力與獨具風格的演出收穫國內外熱烈反響，因此這次首爾場更讓人期待他的「世界級表演者」風範將如何再次進化。

KAI的粉絲專屬預售將於8月4日透過Melon Ticket進行，8月5日則開放一般購票。 此外，演唱會也將透過Beyond LIVE及Weverse進行線上直播，詳細的線上觀演資訊將於稍後在EXO官方SNS上公布。



KAI也將於8月2日登上泰國曼谷Thunder Dome舞台，繼續巡演行程，與當地粉絲熱情見面。

作為EXO中以舞蹈與舞台表現著稱的成員，KAI的首次個人巡演無疑寫下了他的全新里程碑，安可場的到來也為這趟精彩旅程畫下圓滿句點。 粉絲們紛紛表示期待：「再見一場『KAION』，絕對不能錯過！」

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