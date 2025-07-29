全球瘋cover《Kpop 獵魔女團》〈Golden〉，Lily、頌樂、鄭恩地、Bada、厲旭、Ailee等你服誰？

Netflix動畫片《Kpop 獵魔女團》紅遍全球，高難度OST〈Golden〉跟著受到廣泛Cover……

以下盤點翻唱韓星！大致以Cover時間先後順序列出，韓網評論參考Theqoo論壇及原片留言：

solo歌手權珍雅（曾為限定團WSG Wannabe成員）（點閱目前超過270萬）



韓網評論（Theqoo討論破290留言）：

「哇唱歌技巧太棒了ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ（發抖之意）」

「都兜轉轉最後還是回到權珍雅身邊」

「一般cover還是有原作的影子，但cover本來就要按照自己的風格唱歌，而不是全照原作……真的很喜歡權珍雅的版本ㅠㅠㅠ」

「像《Kpop獵魔女團》粉絲演唱會才能聽到的抒情曲版本」

「權珍雅的〈Golden〉表現出了歌手不是速度的競爭者，而是指明方向的人。」

「其他cover都是為了炫耀高音而讓人耳朵痛的水準，但這個聲音好飽滿啊」

NMIXX主唱Lily（點閱目前破426萬）



韓網評論（Theqoo討論破600留言）：

「Lily就是Lily……就算只是在練習室唱也能唱出那種程度」

「這才是現場演唱，唱得真好」

「直接現場演唱消化到這種程度，真的很厲害啊」

「不愧是Lily，真是瘋了」

「連麥克風都沒有直接唱……」

MAMAMOO主唱兼solo歌手頌樂（點閱目前超過125萬）



韓網評論：

「為什麼……（頌樂）擔心了呢？因為太厲害擔心會支配世界嗎？」

「想起了在海外採訪中，飾演佐依的演員說如果真的能進入K-POP團體的話，MAMAMOO是最想加入的團ㅎㅎㅎ（顏文字）」

「這是負責第三代魂門的K-POP歌手～」

「雖然聽過很多次這首歌的翻唱，但還是第一次聽完流淚。」

「低音很紮實，強弱有調節，假音高音都很完美啊，cover中最棒的，聽歌都起雞皮疙瘩了～大家專注於高音的時候，頌樂好像整個歌曲的過程都專注。」

《Kpop獵魔女團》導演兼編劇Maggie Kang都轉發喊「Amazingggggg」：



IVE主唱安俞真（點閱目前破413萬）



韓網評論：

「真的唱得很好，但是想聽無修音的……不是懷疑實力，而是比起有修音的乾淨利落的版本，更想聽現場演唱的那種味道……俞真的聲音現場演唱真的很清爽」（此留言獲1.2萬讚）

「聽說〈Golden〉和IVE〈I AM〉很像，安俞真一唱就很有感覺了」

「英語發音很好，高音聽起來也很舒服，所以一直在找這個影片，很舒暢，完全不是會耳朵痛或有負擔的高音，非常好聽……太美了」

「哇，第一次聽〈Golden〉的時候就覺得有IVE〈I AM〉感覺 聽到俞真的翻唱後覺得很神奇，很好……」

附上網友Mix〈Golden〉與IVE〈I AM〉：



Urban Zakapa成員權純一（點閱目前近83萬）



韓網評論：

「先不說提高高音，調整呼吸好像就瘋了」

「瘋了;（流汗之意）男生也能這樣嗎？太神奇了」

「目前為止是世界第一」

「現在男湯也有守護的人了」

「男聲也可以〈Golden〉更讓人驚訝……還是坐著唱ㄷㄷ（發抖之意）」

Apink主唱兼solo歌手鄭恩地（Weverse直播轉發到X超過百萬觀看）



정은지 ver. 케데헌 ost Golden pic.twitter.com/U2FiNQpwVf — 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 19, 2025

韓網評論（Theqoo討論破500留言）：

「哇……不用假音，真音讓人雞皮疙瘩」

「就是這個，乾淨俐落」

「這才是真的LIVE」

「唱了高音還若無其事，太了不起了，ㅋㅋㅋㅋ大部分人唱完都會搖頭」

「就像鄭恩地本來的歌一樣，唱得很好很適合」

鄭恩地隔天也完整cover了：



정은지 - Golden



하 드디어 천재보컬 정은지가 말아주는 케데헌 골든 풀버전 왔다…. https://t.co/ewAPhh0zE2 pic.twitter.com/N6UkGTy2lO — 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 20, 2025

Davichi成員李海莉（點閱目前近80萬）



韓網評論：

「請大家以1.15倍速收聽。有原曲的感覺（1.1倍速最自然！！）」

「雖然是李海莉式的編曲，但還是忍不住，大家都調了倍速ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

「大家都說1.1倍比較好，用那種速度保持那種節奏真的很了不起。節拍完美、音程完美、音色完美。」

「李海莉那尖刀般的精準音程，和冬雪般的冰冷音色，名不虛傳」

「哇……這種程度的話，一個人也能守住魂門。」

網友剪輯1.1倍速版本破164萬觀看，有人說變Disney版〈Golden〉了：



S.E.S.主唱兼solo歌手Bada（點閱目前破174萬）



韓網評論：

「祖上是來整頓綱紀的啊」

「不是，這位真的是官方前輩啊」

「從1997年到2000年初期，魂門由這個姐姐守護。」

「前輩獵人真的來了」

「其他翻唱感受不出獵魔氣息ㅋㅋㅋ，在不好的地方播這首歌時，感覺真的會驅魔。」

「前代惡魔獵人出來的時候，大部分人肯定會想『那一定是S.E.S.』吧，因為是真唱所以真好聽」

「不是，好享受……別人像是只屬於自己的戰鬥，但是Bada太興奮了，好像笑著獵魔一樣。」

Super Junior主唱兼solo歌手厲旭（點閱目前破22萬）



韓網評論（Theqoo討論破300留言）：

「嗓音太美了，能唱出這麼高的音？」

「瘋了，假音真音都很漂亮乾爽，強弱調節太好了」

「就像流星雨從滿天星空傾瀉而下一樣」

「聲音好像一輩子都是少年，真的好厲害啊」

「沒有當過SJ的粉絲，但覺得三主唱是圈內頂級水準」

solo歌手Ailee（點閱目前破156萬）



韓網評論：

「瘋了，把魂門關上！」

「雖然大家都關注高音，但這首歌的低音很有特色，Bada姐姐、原唱也是，到Ailee姐姐都有自己的特色」

「雖然唱得非常好，但能不能現場演唱原曲伴奏呢……目前翻唱的人當中應該是最適合的，但是編曲太可惜了。」（此留言破1600讚）

「孩子們讓開，給你看看。」

「像初雪一樣來關閉魂門」

Girl's Day主唱珉雅（點閱目前破29萬）



韓網評論：

「只聽30秒就覺得真好……」

「雖然外貌已經成熟很多了，但聲音還是和以前一樣ㅠㅠGirl's Day什麼時候回歸啊ㅠㅠ」

「珉雅也是被低估的主唱，唱歌也很好聽……」

「因為〈Golden〉cover，暫時被遺忘的主唱強者們再次登場，真的很好」

「珉雅就是Girl's Day的魯米，高音真的很輕爽」

以上是「正經版本」，誰的cover最得你心呢？還有其他較搞笑的版本也來餘興一下XD：

Epik High主唱Tablo（點閱目前近400萬，被喻為「生病版〈Golden〉」）



韓網評論：

「是AI吧？？？」（from Super Junior希澈）

「太感動了前輩……」（from AKMU樂童音樂家秀賢）

「魂門都要被撕碎了……消失得無影無蹤了……」

「不管什麼魂門都垮了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

Tablo後續回應熱烈反響，表示會再多練習，於演唱會上獻唱！



AKMU成員秀賢（點閱破240萬，秀賢表示她的海豚音一般人聽不見）



韓網評論：

「我是海豚所以能聽清楚歌聲，都從水族館逃出來了」

「完全可以唱啊……好好唱一次吧拜託ㅠㅠ」

「到目前為止聽過的cover裡聲音最穩定的，非常適合，拜託了完整版ㅜㅜㅜ」

「哇……秀賢的聲音和這首歌真的很搭」

「音色真的太美了ㅠㅠ」

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