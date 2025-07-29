全球瘋cover《Kpop 獵魔女團》〈Golden〉，Lily、頌樂、鄭恩地、Bada、厲旭、Ailee等你服誰？

Netflix動畫片《Kpop 獵魔女團》紅遍全球，高難度OST〈Golden〉跟著受到廣泛Cover……
以下盤點翻唱韓星！大致以Cover時間先後順序列出，韓網評論參考Theqoo論壇及原片留言：
solo歌手權珍雅（曾為限定團WSG Wannabe成員）（點閱目前超過270萬）
韓網評論（Theqoo討論破290留言）：
「哇唱歌技巧太棒了ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ（發抖之意）」
「都兜轉轉最後還是回到權珍雅身邊」
「一般cover還是有原作的影子，但cover本來就要按照自己的風格唱歌，而不是全照原作……真的很喜歡權珍雅的版本ㅠㅠㅠ」
「像《Kpop獵魔女團》粉絲演唱會才能聽到的抒情曲版本」
「權珍雅的〈Golden〉表現出了歌手不是速度的競爭者，而是指明方向的人。」
「其他cover都是為了炫耀高音而讓人耳朵痛的水準，但這個聲音好飽滿啊」
NMIXX主唱Lily（點閱目前破426萬）
韓網評論（Theqoo討論破600留言）：
「Lily就是Lily……就算只是在練習室唱也能唱出那種程度」
「這才是現場演唱，唱得真好」
「直接現場演唱消化到這種程度，真的很厲害啊」
「不愧是Lily，真是瘋了」
「連麥克風都沒有直接唱……」
MAMAMOO主唱兼solo歌手頌樂（點閱目前超過125萬）
韓網評論：
「為什麼……（頌樂）擔心了呢？因為太厲害擔心會支配世界嗎？」
「想起了在海外採訪中，飾演佐依的演員說如果真的能進入K-POP團體的話，MAMAMOO是最想加入的團ㅎㅎㅎ（顏文字）」
「這是負責第三代魂門的K-POP歌手～」
「雖然聽過很多次這首歌的翻唱，但還是第一次聽完流淚。」
「低音很紮實，強弱有調節，假音高音都很完美啊，cover中最棒的，聽歌都起雞皮疙瘩了～大家專注於高音的時候，頌樂好像整個歌曲的過程都專注。」
《Kpop獵魔女團》導演兼編劇Maggie Kang都轉發喊「Amazingggggg」：
Amazingggggg https://t.co/5FPCpwDR24— Maggie Kang (@maggiemkang) July 18, 2025
IVE主唱安俞真（點閱目前破413萬）
韓網評論：
「真的唱得很好，但是想聽無修音的……不是懷疑實力，而是比起有修音的乾淨利落的版本，更想聽現場演唱的那種味道……俞真的聲音現場演唱真的很清爽」（此留言獲1.2萬讚）
「聽說〈Golden〉和IVE〈I AM〉很像，安俞真一唱就很有感覺了」
「英語發音很好，高音聽起來也很舒服，所以一直在找這個影片，很舒暢，完全不是會耳朵痛或有負擔的高音，非常好聽……太美了」
「哇，第一次聽〈Golden〉的時候就覺得有IVE〈I AM〉感覺 聽到俞真的翻唱後覺得很神奇，很好……」
附上網友Mix〈Golden〉與IVE〈I AM〉：
Urban Zakapa成員權純一（點閱目前近83萬）
韓網評論：
「先不說提高高音，調整呼吸好像就瘋了」
「瘋了;（流汗之意）男生也能這樣嗎？太神奇了」
「目前為止是世界第一」
「現在男湯也有守護的人了」
「男聲也可以〈Golden〉更讓人驚訝……還是坐著唱ㄷㄷ（發抖之意）」
Apink主唱兼solo歌手鄭恩地（Weverse直播轉發到X超過百萬觀看）
정은지 ver. 케데헌 ost Golden pic.twitter.com/U2FiNQpwVf— 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 19, 2025
韓網評論（Theqoo討論破500留言）：
「哇……不用假音，真音讓人雞皮疙瘩」
「就是這個，乾淨俐落」
「這才是真的LIVE」
「唱了高音還若無其事，太了不起了，ㅋㅋㅋㅋ大部分人唱完都會搖頭」
「就像鄭恩地本來的歌一樣，唱得很好很適合」
鄭恩地隔天也完整cover了：
정은지 - Golden— 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 20, 2025
하 드디어 천재보컬 정은지가 말아주는 케데헌 골든 풀버전 왔다…. https://t.co/ewAPhh0zE2 pic.twitter.com/N6UkGTy2lO
Davichi成員李海莉（點閱目前近80萬）
韓網評論：
「請大家以1.15倍速收聽。有原曲的感覺（1.1倍速最自然！！）」
「雖然是李海莉式的編曲，但還是忍不住，大家都調了倍速ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」
「大家都說1.1倍比較好，用那種速度保持那種節奏真的很了不起。節拍完美、音程完美、音色完美。」
「李海莉那尖刀般的精準音程，和冬雪般的冰冷音色，名不虛傳」
「哇……這種程度的話，一個人也能守住魂門。」
網友剪輯1.1倍速版本破164萬觀看，有人說變Disney版〈Golden〉了：
S.E.S.主唱兼solo歌手Bada（點閱目前破174萬）
韓網評論：
「祖上是來整頓綱紀的啊」
「不是，這位真的是官方前輩啊」
「從1997年到2000年初期，魂門由這個姐姐守護。」
「前輩獵人真的來了」
「其他翻唱感受不出獵魔氣息ㅋㅋㅋ，在不好的地方播這首歌時，感覺真的會驅魔。」
「前代惡魔獵人出來的時候，大部分人肯定會想『那一定是S.E.S.』吧，因為是真唱所以真好聽」
「不是，好享受……別人像是只屬於自己的戰鬥，但是Bada太興奮了，好像笑著獵魔一樣。」
Super Junior主唱兼solo歌手厲旭（點閱目前破22萬）
韓網評論（Theqoo討論破300留言）：
「嗓音太美了，能唱出這麼高的音？」
「瘋了，假音真音都很漂亮乾爽，強弱調節太好了」
「就像流星雨從滿天星空傾瀉而下一樣」
「聲音好像一輩子都是少年，真的好厲害啊」
「沒有當過SJ的粉絲，但覺得三主唱是圈內頂級水準」
solo歌手Ailee（點閱目前破156萬）
韓網評論：
「瘋了，把魂門關上！」
「雖然大家都關注高音，但這首歌的低音很有特色，Bada姐姐、原唱也是，到Ailee姐姐都有自己的特色」
「雖然唱得非常好，但能不能現場演唱原曲伴奏呢……目前翻唱的人當中應該是最適合的，但是編曲太可惜了。」（此留言破1600讚）
「孩子們讓開，給你看看。」
「像初雪一樣來關閉魂門」
Girl's Day主唱珉雅（點閱目前破29萬）
韓網評論：
「只聽30秒就覺得真好……」
「雖然外貌已經成熟很多了，但聲音還是和以前一樣ㅠㅠGirl's Day什麼時候回歸啊ㅠㅠ」
「珉雅也是被低估的主唱，唱歌也很好聽……」
「因為〈Golden〉cover，暫時被遺忘的主唱強者們再次登場，真的很好」
「珉雅就是Girl's Day的魯米，高音真的很輕爽」
以上是「正經版本」，誰的cover最得你心呢？還有其他較搞笑的版本也來餘興一下XD：
Epik High主唱Tablo（點閱目前近400萬，被喻為「生病版〈Golden〉」）
韓網評論：
「是AI吧？？？」（from Super Junior希澈）
「太感動了前輩……」（from AKMU樂童音樂家秀賢）
「魂門都要被撕碎了……消失得無影無蹤了……」
「不管什麼魂門都垮了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」
Tablo後續回應熱烈反響，表示會再多練習，於演唱會上獻唱！
AKMU成員秀賢（點閱破240萬，秀賢表示她的海豚音一般人聽不見）
韓網評論：
「我是海豚所以能聽清楚歌聲，都從水族館逃出來了」
「完全可以唱啊……好好唱一次吧拜託ㅠㅠ」
「到目前為止聽過的cover裡聲音最穩定的，非常適合，拜託了完整版ㅜㅜㅜ」
「哇……秀賢的聲音和這首歌真的很搭」
「音色真的太美了ㅠㅠ」
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