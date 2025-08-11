【韓網熱門】神話李玟雨官宣結婚：交往三個月女友就懷孕！家人反應驚呆網友：家庭結構好複雜

元祖男團 神話成員李玟雨近日公開婚訊，並對外介紹準新娘的身份。 他透露，兩人交往僅三個月便傳出懷孕喜訊，而未婚妻是一名單親媽媽。

KBS2《做家務的男人們2》中，李玟雨親自向製作組傳達了結婚的消息。 準新娘是獨自撫養6歲女兒的第三代在日僑胞。 李玟雨還透過視訊通話公開了準新娘的面容。他透露兩人最初在2013年神話日本巡演結束後，透過朋友介紹認識; 最後一次見面是在2018年。 久別重逢後，他得知對方曾經歷離婚並育有一名6歲女兒。 重聚不久後，他們一起前往江原道襄陽旅行，期間意外懷孕，孩子的胎名也取為「襄陽」。

對於突然的結婚與懷孕消息，李玟雨的家人坦言一度感到錯愕。 父親表示：「離婚的事是兒子事後才告訴我的，聽到懷孕的消息時也很驚訝，但既然如此，就必須負起責任。」他還透露，兒子近年收入不高，甚至遭遇詐騙，心情低落。 母親則坦言：「不太想在周圍主動提起（結婚的事）。」



姐姐也說，最初是從母親口中得知消息，但沒有立刻與弟弟談起，「因為還可能分開，我不想先承認這件事。 雖然是再婚又有孩子，但只要弟弟幸福就好，所以也希望他暫時不要急著公佈結婚。」

李玟雨已在上月25日透過IG親自向粉絲宣佈婚訊。 他當時表示：「一直以來都想組建一個彼此成為依靠的家庭。 與一位認識多年的珍貴朋友確認彼此的心意後，我們決定成為一家人。」

韓國網友評論：

1. 家人的反應是怎麼回事...

2. 家人的反應外人也不好多說...

3. 以李玟雨目前的狀況，也沒什麼立場去反對一個離過婚、有小孩的女人

4. 雖然是闖禍的兒子，但聽到要跟有孩子的人結婚，一開始父母難接受也是正常的; 現在既要建立自己的家庭，又放不下身體不好的父母，這點我能理解哈哈，反正也是夫妻同意才會在節目上說的吧，祝幸福

5. 現在就好好幸福生活吧

6. 女方很漂亮，有點像相武紗季

7. 哇，家庭結構好複雜，但真的希望他們能好好生活，為了那個從外國來的6 歲孩子和即將出生的寶寶

8. 為什麼要把這些事拿到節目上展示？

9. 我們有必要知道家人的反應嗎？ 好像也不是什麼單純的好事... 總之祝兩位幸福吧

10. 這家還是姐姐最有問題，以前就是！

11. 因為要賺錢嘛，所以只能賣私生活

12. 應該會經常上《做家務的男人》或《同床異夢》這種節目吧，不然沒機會出來，看這劇情哈哈

13. 之前有新聞說他跟單親媽媽結婚的時候，有人爆料女方是在日本港區、六本木一帶有十棟房的富婆，長得漂亮身材又好，看來會過得不錯，估計還會上《同床異夢》或《超人回來了》

14. 哇，那李玟雨家算是抱到金大腿了？ 這樣的人能忍受小房子的高密度人口嗎？ 不過既然是有女兒的媽媽，應該也是慎重考慮才決定的吧，還聽說年紀小 11 歲

15. 我覺得綜藝幾乎都是腳本，所以對結婚沒什麼特別想法。 但蠻驚訝他爸媽和姐姐還住一起... 李玟雨真的很愛家人啊，哈哈哈哈哈哈

16. 結婚先恭喜啦... 父母就算了，其他人還是自己搬出去比較好吧，什麼時候才要獨立啊？

17. 幸福生活吧，前偶像找到漂亮老婆真好

18. 一家靠兒子過活... 精神壓力這麼大，結婚能幸福才怪

19. 我覺得李玟雨沒錢有九成都怪家人，感覺家人花了他很多錢

20. 家人的說法有點讓人吃驚

21. 看其他截圖說這家以後要 7 個人住一起，真的哈哈哈

22. 看起來經歷過不少事，希望能和妻子、孩子好好生活，找到新的避風港

23. 父母一起住就算了，姐姐為什麼也????

原文：https://theqoo.net/square/3863732660

