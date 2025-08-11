搖滾天團FTISLAND重磅回歸 再戰「灶咖大賽」！ 《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY’ IN TAIPEI》演唱會 10月11、12日 連唱兩天

PRIMADONNA（官方粉絲名）準備好了嗎？韓國實力搖滾天團FTISLAND將再次造訪台灣，將於2025年10月11日與10月12日連續兩天在台北國立臺灣大學綜合體育館舉辦《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》演唱會，本次演出將採全區站席形式呈現，展現FTISLAND最經典的搖滾精神，三位成員將以最直接的方式與台灣PRIMADONNA們近距離互動，讓大家見識到FTISLAND最狂熱的搖滾靈魂，演唱會門票將於2025年8月17日啟售，10月11日場次於上午11點開放購票，10月12日場次將於下午2點開賣，敬請樂迷把握機會，準時開搶！

由主唱李洪基、貝斯手李在真和鼓手崔敏煥組成的FTISLAND，以爆發力十足的嗓音、團員深厚的音樂實力，以及真誠直率的風格，在K-POP界穩坐搖滾樂團代表之位。成軍多年，展現不減的強大現場演出能量與舞台魅力。今年FTISLAND多次來台，不僅有家族演唱會、球場嘉賓演出，也出席品牌活動，被歌迷戲稱為角逐「台灣灶咖大賽」冠軍的熱門選手！可說是台灣最熟悉的韓國樂團之一，李洪基不久前在高雄舉行的FNC家族演唱會中，也公開表示「台灣的PRI最有情有義」、「希望可以常常來台灣開唱」，與台灣粉絲早已培養出獨特的默契與情感。



FTISLAND本次重返台北舉行的《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》演唱會，是他們睽違一年推出的全新巡演。演出名稱「MAD HAPPY」意指「快樂到瘋狂」，意圖展現出成員們對音樂、舞台以及對粉絲們的滿腔熱情。這將是一場獻給所有一路以來陪伴著FTISLAND粉絲們的演出，搭配近期新推出的音樂作品，可以預期FTISLAND將準備充滿力量與情感的舞台，要和大家一起唱、一同瘋狂、一起幸福！



《2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI》巡演將自8月首爾場起跑，並陸續於澳門、台北、吉隆坡、香港等地登場，準備與亞洲各地的粉絲相見歡。其中台北站也特別規劃連續開唱兩天，同時採取全區站席的設置，希望歌迷都能夠更熱烈地感受FTISLAND最經典的搖滾精神，肯定會讓整個場館熱力全開！



演唱會門票將於8月17日透過遠大售票系統及全台7-ELEVEN ibon機台正式開賣，分別為上午11點與下午2點啟售。更多活動資訊可透過主辦單位SHOWOFFICE與遠大售票系統了解詳情。



2025 FTISLAND LIVE ’MAD HAPPY‘ IN TAIPEI

演出時間｜

2025年10月11日（六）18:00

2025年10月12日（日）17:00

演出地點｜國立臺灣大學綜合體育館（台北市大安區羅斯福路四段1號）

活動票價｜VIP NT$6,300（全區站席） /A區 NT$5,800（全區站席） / B區 NT$4,800（全區站席） / C區 NT$3,800（全區站席） / 愛心席NT$3,150

起售時間｜

10/11場次 -> 2025/08/17 11:00

10/12場次 -> 2025/08/17 14:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址｜https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

