Super Junior神童出演崔叡娜節目！脫口說出「我去了精子銀行」，網友氣炸：失言幾次了、真的不好笑！

由歌手崔叡娜（YENA）主持的網路節目《TIER MAKER》，最新一集由 Super Junior 成員銀赫和神童擔任嘉賓。

節目開場是通過線索讓崔叡娜來猜測嘉賓身份，結果...對話內容卻因神童發言不當引發爭議。預告中，崔叡娜翻著桌上的零食表示：「這裡有好多零食啊！這個是我最喜歡的。」接著銀赫通過變聲器回應：「是啊！我們一起吃過的。」神童說：「還記得嗎？」崔叡娜問：「什麼？」銀赫：「努那～不記得了嗎？」崔叡娜馬上猜測到對方可能是愛豆，並說：「我們昨天在《音樂銀行》見過吧？」銀赫回答：「音樂銀行？我用的是國民銀行！」沒想到...神童說：「我昨天去了精子銀行。」讓崔叡娜慌張大喊：「誒？怎麼說這個？你不是愛豆吧？」

雖然目前預告已經刪除，但已在網路上掀起熱烈討論，網友紛紛表示：「完全不好笑，已經失言幾次了」、「製作組怎麼敢剪出來」、「如果換成是女愛豆講就要被罵翻了」、「這是什麼噁心發言」、「不懂笑點在那裡」、「到國民銀行就很有梗了，後面那段真的沒必要」、「女藝人上節目真不容易」、「希望可以好好對崔叡娜道歉」、「說出這樣的話真的很不OK」等等。



另外，今年是 Super Junior 迎接出道20週年，爲了紀念出道20週年他們也從22日到24日在 KSPO DOME（奧林匹克體操競技場）舉行《SUPER SHOW 10》。之後將到香港、雅加達、馬尼拉、墨西哥城等世界16個地區進行演唱會巡演。



