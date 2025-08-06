果真「演很大」！SJ-D&E中信兄弟開球揪王威晨上演打架戲碼！表演還有直拍E.L.F.讚爆兄弟

Super Junior-D&E（東海、銀赫）3日受邀中職中信兄弟球團開球並表演，到目前還是熱門話題！包括陸續釋出的開球花絮！還有直拍（Fancam）！

*報導回顧：

〈開球也要打架！？SJ-D&E受中信兄弟邀請表演又是場盛宴！即興加入應援舞又喊兄弟冠軍〉

D&E前一天還在香港活動時，就開始設想花招，開球當天兩人還真的是「演很大」，且揪了教他們開球的兄弟隊長王威晨一起大演特演！三人彩排就如同正式發生的，東海故意朝銀赫方向丟球，銀赫倒地後往前衝、和東海扭打。



D&E讓威晨配合演出，在他們倆打架時抱開銀赫，威晨當下反應：「我抱他會不會被很多女粉絲罵？」但粉絲E.L.F.、&（Annie）大概都想回他：「不會！但東海可能會吃醋！」不少粉絲還打趣「希望威晨再晚一點拉開兩人，想看兩人沒人阻止會玩到什麼程度」。後續王威晨官方社群小編透露「威晨說東海有答應可以抱銀赫」，「赫海CP粉」聽到後更想聽細節了XD。



花絮尾聲還可看到工作人員拿幾天前發生的清板凳大場面給D&E看，東海疑似在眾人中認出王威晨，驚訝地看向王威晨喊「Captain」。威晨小編逗趣轉發花絮說：「為什麼威晨可以？可以背後環抱銀赫，還可以被東海叫captain，原諒不了（？）



除了花絮內容之外，中信兄弟官方攝影出的照片以及直拍，都讓粉絲再次感嘆「球團真的很用心」。從演唱會實際現場、限量球衣販售流程、精心布置合照背板……粉絲甚至開始希望中信兄弟能自己來當演唱會主辦人，表示經紀公司SM娛樂和過去演唱會主辦單位如iMe都沒那麼用心過。

▼花絮影片



▼花絮裡工作人員播的真實清板凳大場面



▼官方攝影



▼官方直拍



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞