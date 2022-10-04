Disney+《千元律師》南宮珉金句盤點！向千律師學習「100%勝訴」的人生秘訣，揭開千元委託費的夢想

Disney+《千元律師》由南宮珉、金智恩主演，播出後收視率節節上升，打破今年SBS金土劇最高紀錄！南宮珉的演技和號召力也獲得觀眾一面倒的好評！南宮珉在劇中出演千智勳律師，喜歡幫助社會弱勢族群，委託費僅收一千韓元，雖然個性調皮又不按牌理出牌，但自有一套「勝訴辦法」，讓白瑪麗實習生（金智恩 飾演）毫無招架之力，一起來和「金句製造機」千律師學習勝訴秘訣和人生道理吧！





『不論是你還是我都無法自行界定事實，只是努力接近真相而已。』

許多案件都無法準確的了解事實，即使是當事人，也可能因為記憶模糊而與事實有所出入。千律師告訴檢察官：「不論是你還是我都無法自行界定事實，只是努力接近真相而已。」而千律師的勝訴秘訣，就是「更接近真相」。



『律師是要代替委託人去爭鬥。』

千智勳律師雖然僅收一千韓元的委託費，但是他對每一個案件都是全力以赴，與委託人一起站在第一線，事務長常常很納悶，為什麼千律師要做到這個份上？千律師則回答：「律師是要代替委託人去爭鬥。」或是這樣拼命的態度就是千律師的個性吧！



『不要以為身為律師，就要用法律解決問題，在能力所及範圍內，找出最理想的解決辦法。』

千律師給白實習生的第一個課題，是刮傷千永裴專務車子的棘手問題，他告訴白實習生：「解決問題的方法有很多種，有些人會用簡單的道歉，把大事化小，有些人則是會單純的尋求法律途徑。但來這裡找我們的人，通常都不是為了要了解法律，而是單純需要幫忙。」



來找千律師的委託人，多半都是小蝦米對抗大鯨魚，要透過不同的角度才能夠解決問題：「不要以為身為律師，就一定要用法律解決問題，在你能力所及的範圍內，找出最理想的解決辦法吧！」透過事件教會了白實習生解決問題應該要有的彈性！



『為什麼是千元？我也不知道，可能是夢想吧！』

千智勳律師為何只收一千韓元的委託費，事實是無解？白實習生酒醉後問了千律師：「為何是一千韓元？」千律師思考後回答：「我也不知道⋯⋯可能是夢想吧！」實現正義的夢想背後，似乎還藏著什麼故事，或許千律師的「千元人生哲學」就跟這些勝訴的案件一樣，需要換位思考吧！

第五集預告，要揭開「豐鎮洞殺人事件」的真相，千律師這次也能夠幫委託人打贏官司嗎？殺人兇手到底是誰呢？不只是律政劇，搞笑劇情裡還加了懸疑元素，又好笑又緊張，《千元律師》真的越來越精彩了！



Disney+獨家跟播《千元律師》每週五、六22:30上架新集數！

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