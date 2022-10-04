Super Junior D&E「赫海CP」同游峇里岛是在度蜜月吗XD 艺声弟弟都问：「你们在交往吗」

周觅也出现直播嗑CP(?)

Super Junior D&E东海和银赫感情好被称为「赫海CP」已经不是一天两天的事，近日直播「放闪」，观赏的群众里还出现两位熟人！

东海2日於IG开直播，画面显示与银赫两人在峇里岛共享晚餐。由於峇里岛是度假胜地，再加上东海和银赫关系亲密，粉丝们不禁笑称两人根本是在「度蜜月」，就连身边熟人也加入行列。

▼直播影片



艺声的弟弟金钟真（IG@kjjzz87）在直播时直接留言问：「你们俩在交往吗？」Super Junior-M队友周觅（IG@zhouzhoumi419）也留言：「什么啊ㅋㅋㅋ两人」全被粉丝捕捉。



some comments from zhoumi and jongjin from today’s d&e ig live!



zhoumi: what is this kkk two of you

jongjin: is both of you dating?

jongjin: ohhyu surprised me pic.twitter.com/cBdKKC77tE — (@yesungskick_) October 2, 2022

也许是因为太多粉丝过於兴奋，东海和银赫在直播期间不时澄清两人「是来工作的，不要误会」，也开玩笑说：「我们也很烦躁……这么浪漫的地方是我们两个在一起……」



东海与银赫实际上是在拍摄旅游节目《The Travel Log》峇里岛篇，途中也会趁著制作D&E相关音乐影片，粉丝们就期待一下吧！最后附上两人的旅游照片：



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