Rainbow解散多年團魂依舊，有人出嫁必拍團體婚紗♥ 繼金智淑，高佑麗也出嫁啦～

怎麼這麼感人♥

已解散6年的女團Rainbow，成員高佑麗昨（3）日嫁作人婦，她公開了一張與Rainbow成員的團體婚紗照，團魂相當令粉絲感動。

Rainbow活躍於2009年至2016年，由金栽經、高佑麗、吳丞芽、盧乙、鄭允慧、金智淑與趙賢榮組成，2016年解散至今仍舊保持著美好友誼，2019年還為慶祝出道10週年發行了單曲〈Aurora〉。



高佑麗的新郎為圈外人，是名大5歲的商人。她與新郎3日舉行婚禮，典禮僅邀請50名親朋好友，其中就包括了Rainbow成員，從吳丞芽稍早發布的影片中可見6位成員全員出席，7人於婚禮上完整合體。



高佑麗在典禮前就發布了多張照片分享喜悅，其中一張就是7人婚紗照，她還標記了7色愛心寫道：「我們太漂亮了 #Rainbow #第二次 #結婚 #紀念照」成員們還替高佑麗舉辦婚前派對，7雙手組成星星、搞怪的黑白婚紗照，一再的展現Rainbow團魂。



而高佑麗所說「第二次結婚紀念照」指的是2020年金智淑結婚，7人一樣全員拍攝婚紗照，還穿著同款不同色的鞋子作為Rainbow的象徵，就算不是粉絲，也會對7人的好感情所動容吧？



繼金智淑婚禮，高佑麗婚禮也拍了全員婚紗照，可見團體婚紗要成為Rainbow的傳統了吧？

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