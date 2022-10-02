真兇呼之欲出！《Blind》玉澤演、河錫辰、鄭恩地組秘密搜查團，玉澤演先搞笑穿上緊身粉紅上衣XD（EP.6）

真兇真的是「他」嗎？

《Blind》（BLIND局中人）昨（1）日播出了最新第6集，收視總算有所回升，一口氣從1.8%上升至2.8%，是為開播以來第二高收視的集數。此集劇情中，真兇呼之欲出……

（以下涉及劇透）



開頭首先揭曉5位孩子的代號，除了感情較好的11號與13號允宰之外，還有12號、24號與7號，7號就是改變這些孩子命運的重要之人，因為他在其他孩子逃跑前就先告密了，後來被崔司機暱稱為「抓耙子」。畫面亦顯示允宰是知情7號告密的。



回到現代，柳成俊（玉澤演 飾）、柳成勳（河錫辰 飾）與曹恩枝（鄭恩地 飾）三人組成了秘密搜查兼逃亡團，在柳成勳主導下，相當專業的在通訊上進行保密，也開始暗中調查。不過，柳成俊的模樣相當有反差，因為他穿上了曹恩枝的衣服，緊身粉紅色上衣……XD



柳成俊與柳成勳雙邊進行搜查，柳成俊頻頻遭遇困難，不是又被白文剛追殺，就是再遇到被害者。原以為傷害權尤娜的崔順吉就是真兇，豈知他很快就成為最新受害者。



崔順吉偷偷錄音的內容，透露了兇手是7號抓耙子，疑似是跛腳的陪審團中的安經理。奇怪的是，7號提到是為24號報仇，那又為何要牽拖13號允宰？更怪的是，預告剪輯的就像柳成勳才是允宰！成俊與成勳的母親羅國熙還和白文剛是舊識，難道這是7號傷害成俊的原因嗎？下集亦出現了最新受害者──姜專務即將出嫁的新娘。



▼下集第7集預告



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