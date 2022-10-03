《喜歡的話請響鈴》番外篇？男角宋江、鄭家藍戲外變好友，最近還一同騎單車

照片看起來玩得很開心～

大勢演員宋江前途一片看好，2019年主演Netflix漫畫改編的戲劇《喜歡的話請響鈴》，爆紅之後又出演同由Netflix出品的300億大作《Sweet Home》，之後又有《如蝶翩翩》、《氣象廳的人們》作品，在《無法抗拒的他》中和韓韶禧搭檔，兩人火花不斷，接連透過幾部Netflix作品翻紅，年僅26歲就已累積不少作品，許多知名品牌代言也隨之而來。



《喜歡的話請響鈴》劇中，因戀愛鈴APP而引爆話題，如果有喜歡自己的人出現在半徑10公尺內，手機的戀愛鈴就會響起。劇情設定新鮮，在2019年成為大熱韓劇，受歡迎的程度也讓Netflix在2021年推出第二季。



宋江和同劇男演員鄭家藍在戲劇結束後沒有斷聯，還成為了好朋友，最近他在個人IG上分享兩人照片，原來他們最近見了面一起騎單車，共度一段悠閒時光，讓粉絲留言說原本在劇中是競爭關係，結果現在變成無敵好友了，超級可愛。



宋江成為美妝品牌BOBBI BROWN代言人後，廣告一出馬上造成一陣旋風，不只多才多藝，連臉蛋也如此完美，完全是撕漫男呀。



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