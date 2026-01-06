2PM 慶祝日本出道 15 週年！預告上半年「完全體」開唱，展現 18 年不變同僚情

6日，JYP娛樂人士證實，男團2PM為了紀念日本出道 15 週年，目前正全速籌備於日本當地舉辦完全體演唱會。 繼 2023 年慶祝韓國出道 15 週年巡演後，成員們決定再度集結，以最高規格的演出報答日本粉絲長久以來的守候。

2PM 於 2008 年在韓國出道，2011 年正式跨海發展，當時僅憑一場出道 Showcase 便動員 2.5 萬名觀眾，寫下驚人紀錄; 隨後更在短短兩年內插旗東京巨蛋，創下兩天吸引 11 萬人次的壯舉，成為 K-POP 全盛時期的領軍人物。



即便今年已邁入出道第 18 個年頭，成員們在各自領域依舊處於巔峰。 李俊昊已成為戲劇界的「收視保證」，從《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》、《颱風商社》到近期公開的《現金英雄》，連續取得成功; 去年在日本舉辦個人粉絲演唱會，以歌手兼演員的身分大放異彩。

張祐榮、Nichkhun、Jun. K則堅守 JYP 娛樂。 張祐榮在 Netflix 綜藝《Screwballs》與戀愛實境秀《姐姐，對我來說是女人啊》中表現活躍，去年下半年還發行了迷你專輯回歸本業。 Jun. K 身為神曲〈我們家〉逆襲熱潮的推手，去年發行個人專輯，今年即將迎來個人出道 10 週年; 尼坤則透過 YouTube 頻道「KHUN的細胞們」持續與粉絲交流。



轉型演員的玉澤演與黃燦盛也表現不俗。 玉澤演去年憑藉《我奪走了公爵的初夜》榮獲 KBS 演技大賞優秀獎，特別點名感謝成員，深厚同僚情誼; 黃燦盛則往返於韓日兩地，去年參與的電視劇《善良的女人夫世彌》甫於 11 月播畢。

儘管 2PM 上一張完整專輯已是 2021 年的《MUST》，且成員們隸屬不同經紀公司，但對「完全體」活動的意志始終堅定，正為了與 HOTTEST 見面而努力。 張祐榮在去年的採訪中強調：「無論個人活動再忙，我們始終在思考如何盡快帶來新音樂與新演出。」



隨著 2026 新年到來，包括 BIGBANG、BTS、BLACKPINK、EXO 等引領 K-pop 黃金時代的二、三代團體紛紛傳出合體消息，2PM 的加入無疑讓今年的樂壇更加豐富燦爛。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞