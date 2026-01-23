Apink始終如一「反吻戲」！成員間討論歪頭角度喊「噁心」，還跑去片場質問男演員XD

經典清純女團之一，Apink今年迎來出道15週年，也上了不少二代團前輩的YouTube節目，其中南珠和初瓏做客金在中的《在朋友》，聊到「Kiss戲」（吻戲）啦！

南珠不好意思地說自己最近拍了一部短劇（尚未公開），裡頭有場吻戲，在吻戲還沒公開前，成員們就拿著經紀人翻拍的現場監視畫面，甚至還是在恩地的粉絲見面會空檔，且她本人不在的時候討論。一群人開啟「吻戲研討會」分析南珠和男演員親吻時扭頭的角度、看起來多激情，普美直呼「很噁心」，她們後來還在探班南珠拍戲時，「質問」男演員是不是拍太激烈了，南珠忍不住說：「那個人有什麼罪啊？」



南珠相當委屈，說每個成員明明都拍過吻戲，想表達成員們「只許州官點火，不許百姓點燈」的奇葩行為，但初瓏卻不認，馬上反駁：「（和陸星材）只是啵啵（親親）！」南珠激動起來：「歐尼那我又做了什麼？」初瓏冷靜回答：「你有扭頭啊！」金在中拿兩隻比模擬差別，也同意南珠扭頭的接吻方式是比較激烈。



▼回顧初瓏和BTOB陸星材2014年《九數少年》吻戲



「我已經很久沒拍吻戲了……」金在中話一出，製作人便挖洞(?)給他跳：「很難過嗎？」金在中馬上撇清，一邊把筆甩出去，表情相當搞笑。南珠問金在中上次拍吻戲是何時，金在中回答3年前，南珠隨即指著初瓏說：「歐尼有10年了吧？」全場哄堂大笑。



▼《在朋友》片段



說到「Apink拒絕成員吻戲」，且「自己拍沒關係，成員不能拍」，絕對不是頭一次了！最知名的是忙內夏榮，Apink 2018年上《Idol Room》時成員們曾大聊此話題，南珠指控夏榮在看完她演出的舞台劇《羅密歐與茱麗葉》後，質問她：「歐尼，這是親幾次了？」夏榮還數出南珠一共親了高達14次。她也像此次南珠拍短劇的情形一樣，當面向男演員示威(?)：「適可而止就好！」



夏榮不止不滿南珠吻戲太多，對《請回答1997》恩地和「溼身」的徐仁國上演吻戲也無法接受，說自己嚇到趕緊跳過。有趣的是，初瓏聽不下去，爆料夏榮自己也有吻戲，還向導演要求增加啵啵戲！夏榮急忙解釋是導演要拍吻戲前徵詢她同意，且吻戲內容也不像姐姐們「嘴巴要扭來扭去」。



《Idol Room》當場播放Apink歷年吻戲，夏榮觀賞其他人吻戲時臉色很難看，但在自己出場時就抱頭喊：「抱歉……」全場譁然，其他成員要氣死了，和主持人輪流調侃，南珠一句：「夏榮就只想自己做吧！」尤其搞笑。



▼《Idol Room》片段



2024年Apink做客《認識的哥哥》再聊到吻戲，夏榮說自己看《請回答1997》看到吻戲哭了，解釋自己沒辦法看姐姐們和他人身體接觸，「讓我受到了很大衝擊，不想看，希望在我不知道的時候做」。很快的，恩地新戲《她的日與夜》吻戲也上演，夏榮毫不留情喊：「不用替身嗎？」全員直播時恩地被粉絲Panda問到吻戲時，夏榮聽到關鍵字臉瞬間垮下來，南珠反應：「夏榮是不是又要哭了？」短短幾秒直播畫面在Panda間又瘋傳XDD。



*回顧報導：

‎〈Apink夏榮到現在還很難接受隊友吻戲，看恩地演《她的日與夜》喊：不用替身？〉‎

