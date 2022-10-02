真凶呼之欲出！《Blind》玉泽演、河锡辰、郑恩地组秘密搜查团，玉泽演先搞笑穿上紧身粉红上衣XD（EP.6）

真凶真的是「他」吗？

《Blind》（BLIND局中人）昨（1）日播出了最新第6集，收视总算有所回升，一口气从1.8%上升至2.8%，是为开播以来第二高收视的集数。此集剧情中，真凶呼之欲出……

（以下涉及剧透）



开头首先揭晓5位孩子的代号，除了感情较好的11号与13号允宰之外，还有12号、24号与7号，7号就是改变这些孩子命运的重要之人，因为他在其他孩子逃跑前就先告密了，后来被崔司机昵称为「抓耙子」。画面亦显示允宰是知情7号告密的。



回到现代，柳成俊（玉泽演 饰）、柳成勋（河锡辰 饰）与曹恩枝（郑恩地 饰）三人组成了秘密搜查兼逃亡团，在柳成勋主导下，相当专业的在通讯上进行保密，也开始暗中调查。不过，柳成俊的模样相当有反差，因为他穿上了曹恩枝的衣服，紧身粉红色上衣……XD



柳成俊与柳成勋双边进行搜查，柳成俊频频遭遇困难，不是又被白文刚追杀，就是再遇到被害者。原以为伤害权尤娜的崔顺吉就是真凶，岂知他很快就成为最新受害者。



崔顺吉偷偷录音的内容，透露了凶手是7号抓耙子，疑似是跛脚的陪审团中的安经理。奇怪的是，7号提到是为24号报仇，那又为何要牵拖13号允宰？更怪的是，预告剪辑的就像柳成勋才是允宰！成俊与成勋的母亲罗国熙还和白文刚是旧识，难道这是7号伤害成俊的原因吗？下集亦出现了最新受害者――姜专务即将出嫁的新娘。



▼下集第7集预告



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