Disney+也要加入戀綜市場！希澈、李先彬等主持戀綜《粉紅謊言》，出演者有「孩子的媽」

韓國戀綜花樣有夠多～可以說謊是什麼概念XD 最期待希澈的Reaction啦～

《換乘戀愛》、《單身即地獄》、《伊甸園》、《男人們的戀愛》……韓國電視台近年頻繁製作戀愛真人秀（或稱戀愛綜藝、戀綜）屢創話題，Disney+近期也要加入這個龐大市場！

《粉紅謊言》（Pink Lie）是部讓有故事的青春男女們拋開偏見、為了「愛」而允許他們說謊的戀愛真人秀，想測試男男女女們能否不看對方的條件及背景，僅看對方本身而愛上對方。節目找來了Super Junior希澈、《酒鬼都市女人們》李先彬（李善彬）、《One the Woman》宋元錫，以及《我家的熊孩子》‎搞怪相親女RalRal（李宥拉）‎主持。



前導預告一開始就丟出震撼彈，一位女嘉賓竟稱自己是「兩個孩子的媽」，這身分恐怕是現今韓國戀綜少見的，對話的男嘉賓聽了也馬上反應：「等一下，真的嗎？」



畫面接著是希澈、李先彬驚呼或是拍著大腿喊有趣，宋元錫倒露出一絲擔憂的說：「只要相愛的話，沒關係吧？」節目中途就會慢慢公開男女嘉賓倒底說了什麼謊，增添每集的刺激性，無論是嘉賓還是主持人甚至是螢幕前的觀眾，必定都相當好奇吧？



▼《粉紅謊言》MC 反應篇前導預告



《粉紅謊言》將在本月透過Disney+全球獨家公開。



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