鄭恩地這是「酒都女」上身吧，Ending喊口渴卻像倒酒！隊友：「Apink無法純粹漂亮」

Apink鄭恩地是演藝圈知名的酒量好的愛豆暨演員，她還有部演員名作叫《酒鬼都市女人們》。近期她回歸偶像身分，舞台Ending說口渴，看起來卻像「乾了酒」喝不夠！？

Apink 8日在《M Countdown》帶來首個新歌〈Love Me More〉舞台，結尾單人鏡頭要展現Ending妖精的時刻，其他成員都正經八百對鏡頭放電或表現露出甜美笑容，就鄭恩地揮揮手說不行了，比著水杯的手勢表示太渴了得喝水，但「往頭頂倒」的動作，卻像極了乾杯後表明喝完了的姿勢XD！令人不禁想起《酒鬼都市女人們》裡她愛酒成痴的模樣啊！



一週後15日回到《M Countdown》，鄭恩地又先是向鏡頭來個飛吻，但同樣露出很喘的樣子要求喝水，再次作勢將水杯往頭頂倒。網友都說鄭恩地綜藝感、搞笑魂不輸其他成員，許多人都不約而笑說鄭恩地比較像是想喝酒，也有人說喜歡鄭恩地「釜山女孩」式的灑脫帥氣，還有人說「第一次遇到『拒絕Ending妖精』」，或是幫鄭恩地補充說明「她真的很累」，舞蹈強勢之外又要不停飆高音。



▼X網友熱烈討論



其實12日Apink吳夏榮、與鄭恩地做客知名廣播節目《正午希望曲》，主持人金信英就聊到此便向鄭恩地說：「這是世界第一個吧？」金南珠和吳夏榮紛紛附和說：「Apink沒辦法純粹漂亮而已。」指的就是Apink沒辦法乖乖展現漂亮吧，仍會忍不住流露搞笑吧XD。



而昨18日於《人氣歌謠》的末放，鄭恩地倒完完全全甜美示人啦！雖然看起來還是很喘，但這次沒再要求喝水，有隊友輔助比了臉頰愛心露出XD臉，可愛不已，後續隊長朴初瓏趁機宣傳演唱會，又表現了二代團上節目總是那麼「Chill」，想宣傳什麼就宣傳什麼！





Apink圓滿結束音放打歌活動，期間得了一冠也是「二代團之光」了，接下來要開展的就是朴初瓏宣傳的演唱會「The Origin : APINK，於首爾舉行，海外粉正期待著海外場的宣布！



