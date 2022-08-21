【韓文小百科】《非常律師禹英禑》黃地寺案原型位於智異山，收費長達32年、多次官司鬧到青瓦台國民請願

上週《非常律師禹英禑》講述黃地寺不當徵收參觀費的案件，這件事的原型是智異山的泉隱寺，收費站位於各主峰間的必經之路，直到2019年才通過寺廟與政府協商得以解決。

《非常律師禹英禑》劇中的黃地寺位於濟州島，因為對過路車輛徵收3000韓元參觀費引起原告不滿。 黃地寺認為該道路位於寺廟土地內，是1988年韓國奧運前為方便參觀黃地寺而建; 禹英禑則指出道路本身是國家建設公物、民眾使用公物不等於參觀黃地寺，從而獲得勝訴。



據悉這起案件的原型來自泉隱寺通行費爭議。 泉隱寺是智異山三大寺廟之一，1987年建立買票所、與智異山國立公園入場費一起收取文化財產參觀費。 問題是買票所位於距離泉隱寺1km遠的地方道路上，該道路不僅貫通智異山南北，也是前往三大主峰之一「老姑壇」的必經之路，登山客即使不去泉隱寺也必須支付參觀費。 尤其在2007年國家公園停止收費後該買票所仍繼續收費，令泉隱寺的形象大受打擊。

泉隱寺因此經歷了兩場官司。 一次是2000年的不當收入返還請求訴訟，大法院判決泉隱寺返還1000韓元參觀費; 2013年74名訪客起訴要求禁止妨害通行、返還參觀費、支付安慰金，法院也判決返還1600韓元參觀費、支付10萬韓元安慰金。 但因判決結果只對原告當事人生效，仍無法解決社會層面的爭議。



雖然被部份市民團體稱為「山賊」，但泉隱寺本身也很無奈，因為這條路嚴格來說是非法佔有物。 住持回憶稱，1980年代初軍事政府未經商議就在泉隱寺私有土地鋪設軍事作戰道路，1987年為迎接88奧運會遊客而在土路基礎上鋪設水泥、建成所謂「碧宵嶺觀光道路」。 就連買票所也是政府而非泉隱寺所設，以作為佔用私有土地的補償。

其實韓國不止一個寺院有類似狀況，國家公園改成免費後多次出現登山客與寺院買票所工作人員爭執的新聞。 2018年有人在青瓦台請願網站發文，稱法院明明早已判決寺院敗訴、收費現象卻仍存在，抨擊地方政府怠於執行職務。亦有遊客拍下泉隱寺買票所影片，憤怒表示寧可違規變換車道也不肯交錢。



為改善泉隱寺形象，主持們從2017年開始與各相關機構積極溝通，在2019年簽訂業務合約，規定由全羅南道購買道路所在土地、國立公園管理工團修建新的探訪道路、文化遺產廳支付修繕費用等等，才使得存在32年之久的買票所終於被拆除。

如今的泉隱寺參觀和停車全部免費，但因為形象改善，即使受疫情影響仍迎來不少訪客，而積極促成這一大快人心結果的主持僧人德門也在去年獲得總統表彰。



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