孩子們果然都長大啦！《現在跟我來》尹侯＆李俊秀＆李在詩＆秋小愛狂爆料：我爸太老了、我爸個子太矮！

新綜藝《現在跟我來》是孩子們爲爸爸們計劃旅行的報恩旅行真人秀，由尹敏洙＆尹侯父子、李鐘赫＆李俊秀父子、秋成勳＆秋小愛父女、李同國＆李在詩父女出演。

日前他們飛往夏威夷進行拍攝，近日公開了預告～



制定旅行計劃之前，孩子們聚在一起，聊到去旅行有沒有什麼擔心的地方。李在詩：「我爸爸太嘮叨了。」緊接著，意外展開爸爸Diss戰（笑）！秋小愛：「我爸爸太老了！」李俊秀：「我爸爸長得醜。」尹侯：「我爸爸個子太矮，身高172cm。」引發現場一片笑聲。



尹侯：「這次旅行是我們制定計劃，我們主導的，知道吧？」孩子們提到大海很漂亮、鯊魚體驗、想去購物中心等，而這次的規則當然也是由孩子們定，如果違反規則時，就要懲罰（俊秀比了要給錢的手勢，小愛則說一天要兩個禮物 XD）。



另一版預是爸爸們的預告，李鐘赫：「有點《爸爸！我們去哪裡？》和《超人回來了》組合的感覺！」秋成勳：「小愛現在有點到青春期了！」尹敏洙：「尹侯現在是關心身材！」李鐘赫：「我兒子...有點獨特的外向型。」李同國：「在詩也是外向型。」對於孩子們制定的計畫，爸爸們也很期待！



《現在跟我來》將在9月9日播出，大家可以期待一下啦！

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