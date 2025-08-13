朴贊郁遭WGA除名，否認違規：專注新片無暇上訴

韓國名導朴贊郁近日因涉嫌違反美國編劇工會（WGA）罷工規定，被該組織除名。對此，他透過製作公司「Moho Film」表達遺憾，並強調自己「沒有違規」，只是因專注於新片《無可奈何》上映準備，選擇不提出異議或上訴。

Moho Film表示，WGA稱朴贊郁在2023年罷工期間違規，但實際上並非如此。據悉，朴贊郁當時正在為HBO劇集《同情者》（The Sympathizer）擔任節目統籌（Showrunner），在罷工期間接到HBO要求調整後期剪輯的通知，他僅與製作團隊進行了簡單的創意會議，並未進行任何劇本創作工作。

Moho Film補充說，這一情況已充分向WGA解釋，審查委員會（由工會內編劇組成）最初也僅建議發出「非公開警告」。然而，WGA理事會最終推翻了該建議，直接作出除名決定。至於為何沒有提出上訴，Moho Film解釋：「上訴及聽證過程漫長且複雜，朴導當時選擇專注於《無可奈何》的製作與宣傳。此外，我們判斷WGA的除名對朴導在好萊塢的實際合作影響不大。」



本月9日（美國當地時間），WGA發佈聲明宣佈將朴贊郁及與他共同撰寫《同情者》劇本的加拿大編劇唐·麥凱勒（Don McKellar）除名，理由是兩人在2023年罷工期間違反了相關規定。美國編劇工會擁有約1.1萬名成員，涵蓋電影、電視、流媒體及廣播領域的編劇。該工會於去年5月起發動歷時148天的罷工，全面禁止成員從事商業劇本創作，以爭取在全球串流市場擴張背景下的待遇改善。雖然WGA未公開朴贊郁具體的違規細節，但外媒普遍推測，原因可能是他在罷工期間參與了被視為「經濟活動」的《同情者》劇本工作。

