G-Dragon香港開唱卻被逼看「勝利」燈牌？網問：他又做錯了什麼

男團BIGBANG成員G-Dragon（GD，權志龍）於本月8日至10日在香港亞洲國際博覽館舉辦世界巡演「WOOFERMENSCH」，睽違約8年再度於香港開唱，門票一開售便火速售罄，部份黃牛票甚至飆至VIP席約2100萬韓元（約11.8萬港幣），引發關注。

然而在10日的演出中卻出現一幕令現場氣氛一度尷尬的插曲。 當GD演唱2009年8月發行的歌曲〈Butterfly〉時，一名觀眾趁著他轉向自己所在區域時，從膝上取出LED燈牌並大力揮動。 燈牌上寫著「把勝利帶回來」，意指已退圈的BIGBANG前成員勝利。



GD看見後立刻移開視線，神情顯得有些錯愕，並迅速轉身離開該方向。 由於香港演唱會場內禁止攜帶燈光型標語牌，這名觀眾的行為也引發其他粉絲不滿，紛紛留言表示「真的丟臉」、「場館明令禁止燈牌」、「有人知道那人是誰嗎」，甚至有人開始試圖曝光該觀眾的身分。



不過該觀眾本人似乎毫不在意，儘管個人社交帳號已被找到，他仍在網上表示：「那塊燈牌是我的」、「燈熄的時候我特意舉了很久想讓GD看到」。

勝利自2019年爆發「Burning Sun夜店門」事件後，因涉嫌性交易仲介、違反性暴力犯罪處罰特例法（偷拍等）、賭博、違反外匯交易法、違反食品衛生法、業務侵佔、違反特定經濟犯罪加重處罰法、教唆特殊暴行等9項罪名被起訴，2022年被判處有期徒刑1年6個月，並於2023年2月刑滿出獄。

