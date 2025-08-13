車銀優最新軍中照，被選為中隊長訓練兵！同僚稱：因為太帥了，只要跟他對到眼就會忍不住避開XD

正在服兵役的歌手兼演員車銀優（男團ASTRO）近況曝光，已經完全是個軍人了！也傳出了許多軍中同僚對他的看法。

今天最新消息（13日），陸軍訓練所透過官網公開了「訓練兵寫真」，其中包含車銀優的身影。照片中，車銀優身穿軍服並頭戴方形貝雷帽、以嚴正威武的姿態坐著直視前方。而他肩上佩戴著中隊長訓練兵的臂章，特別引人注目。



近日，網路社群上也出現了目擊車銀優的各種分享。A某表示：「我在擔任炊事兵時看到他在洗碗，他很認真地做事。雖然是剃了平頭，但因為太帥了，只要跟他對到眼就會忍不住避開。」

另有目擊者透露：「因為在軍中大家一直盯著（車銀優）看，教官還說『不要看，他也是人』。」



車銀優最真實的近況也透過 ASTRO 成員傳達出來。近日，主演人氣漫改劇《我的女友比我帥》的尹產賀向粉絲分享：「星期六在群組聊天室裡，銀優哥突然發來『MJ哥是怎麼撐過去的？』、『救命啊』這樣的訊息。」他笑著補充說：「體力很好的我們銀優哥也……」並表示「不過看起來還是適應得不錯。」





另一方面，車銀優於上月28日入伍，進入忠南論山陸軍訓練所，接受基礎軍事訓練後，將在陸軍軍樂隊履行國防義務18個月。預計退伍日期為2027年1月27日。

