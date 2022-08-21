【韩文小百科】《非常律师禹英禑》黄地寺案原型位於智异山，收费长达32年、多次官司闹到青瓦台国民请愿

上周《非常律师禹英禑》讲述黄地寺不当徵收参观费的案件，这件事的原型是智异山的泉隐寺，收费站位於各主峰间的必经之路，直到2019年才通过寺庙与政府协商得以解决。

《非常律师禹英禑》剧中的黄地寺位於济州岛，因为对过路车辆徵收3000韩元参观费引起原告不满。 黄地寺认为该道路位於寺庙土地内，是1988年韩国奥运前为方便参观黄地寺而建; 禹英禑则指出道路本身是国家建设公物、民众使用公物不等於参观黄地寺，从而获得胜诉。



据悉这起案件的原型来自泉隐寺通行费争议。 泉隐寺是智异山三大寺庙之一，1987年建立买票所、与智异山国立公园入场费一起收取文化财产参观费。 问题是买票所位於距离泉隐寺1km远的地方道路上，该道路不仅贯通智异山南北，也是前往三大主峰之一「老姑坛」的必经之路，登山客即使不去泉隐寺也必须支付参观费。 尤其在2007年国家公园停止收费后该买票所仍继续收费，令泉隐寺的形象大受打击。

泉隐寺因此经历了两场官司。 一次是2000年的不当收入返还请求诉讼，大法院判决泉隐寺返还1000韩元参观费; 2013年74名访客起诉要求禁止妨害通行、返还参观费、支付安慰金，法院也判决返还1600韩元参观费、支付10万韩元安慰金。 但因判决结果只对原告当事人生效，仍无法解决社会层面的争议。



虽然被部份市民团体称为「山贼」，但泉隐寺本身也很无奈，因为这条路严格来说是非法占有物。 住持回忆称，1980年代初军事政府未经商议就在泉隐寺私有土地铺设军事作战道路，1987年为迎接88奥运会游客而在土路基础上铺设水泥、建成所谓「碧宵岭观光道路」。 就连买票所也是政府而非泉隐寺所设，以作为占用私有土地的补偿。

其实韩国不止一个寺院有类似状况，国家公园改成免费后多次出现登山客与寺院买票所工作人员争执的新闻。 2018年有人在青瓦台请愿网站发文，称法院明明早已判决寺院败诉、收费现象却仍存在，抨击地方政府怠於执行职务。亦有游客拍下泉隐寺买票所影片，愤怒表示宁可违规变换车道也不肯交钱。



为改善泉隐寺形象，主持们从2017年开始与各相关机构积极沟通，在2019年签订业务合约，规定由全罗南道购买道路所在土地、国立公园管理工团修建新的探访道路、文化遗产厅支付修缮费用等等，才使得存在32年之久的买票所终於被拆除。

如今的泉隐寺参观和停车全部免费，但因为形象改善，即使受疫情影响仍迎来不少访客，而积极促成这一大快人心结果的主持僧人德门也在去年获得总统表彰。



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