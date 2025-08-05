【韓網熱門】國小就「破戒」！兒童過早接觸咖啡因飲料引擔憂：「我讀書時的社會風氣是不讓未成年人喝咖啡...」

近日有韓國網友在X（前Twitter）討論兒童過早接觸含糖飲料的問題，隨即有網友指出還有咖啡因飲料，引起討論。

該網友分享了自己的經歷：「在便利店一邊喝Glonsan（提神飲料）一邊對自己的胰臟和腎臟說抱歉的時候，居然見到一個高中生把Glonsan、Bacchus、魔爪、HOT6、紅牛、維C水、碳酸水... 後面記不清了，所有這些倒進一個跟自己頭一樣大的隨行杯裡，混在一起帶走了…」

另一名網友附議：「我念書的時候，明明社會上還有『未成年人不能喝咖啡』的風氣... 因為咖啡對身體不好，說小孩不可以喝... 但現在就連國小生都在喝咖啡。 從小就將睡不著視作理所當然的世界... 我真的感覺有些事情正在走向錯誤的方向。」



韓國網友評論：

1. 國小生？ 瘋了嗎

2. 哇，像那樣混合在一起喝會出大事的吧...

3. 之前在住家附近的咖啡廳看到低年級國小生買了咖啡在那邊看《愛心萌可》，真的嚇一大跳

4. 咖啡本來就是大人的飲料啊...

5. 我們爸媽以前連「打敗酷暑」（咖啡味冰棒）都盡量不讓我們吃...

6. 我高中時幾乎沒有人喝咖啡

7. 我是到了高三才以讀書為藉口開始喝的

8. 小時候只喝過咖啡牛奶而已... 美式咖啡感覺是大學之後才會喝的東西

9. 隨著在咖啡廳讀書流行起來，學生們接觸咖啡的年齡也自然而然變早了...

10. 我跟姪子姪女說喝咖啡會長不高，不給他們喝

11. 小學高年級去修煉營時喝了一罐自動販賣機的Let's Be罐裝咖啡，已經是很不得了的叛逆之舉...

12. 真的，我小時候連Bacchus都只能喝瓶蓋裡倒的一小口，還得用「穿靴子的貓」那種眼神看著大人才會給我

13. 以前家裡來客人時，我都會主動幫媽媽泡咖啡，趁機偷喝一兩口kkk

14. 以前真的就是父母、老師這些大人們都會制止的氛圍，那時美式也沒現在這麼普及

15. 說得太對了，看到現在小朋友的咖啡因攝取量，真的很讓人擔心。 就像大人為了提高工作效率使用各種工具一樣，小朋友好像也為了專注力而依賴咖啡因。 但健康成長的環境才是最重要的啊...

出處：https://theqoo.net/hot/3855221538

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