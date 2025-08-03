【K社韓國小百科】不會老、不會累、永無爭議？ 《K-Pop 獵魔女團》引爆AI偶像熱潮，人氣超越BTS、BLACKPINK？

Netflix原創動畫電影《K-Pop 獵魔女團》（《K-Pop Demon Hunters》，簡稱「獵魔女團」）近期在全球掀起熱潮，虛擬偶像「Saja Boys」的人氣超越真人偶像，開啟K-POP的新篇章。

美國《華爾街日報》（WSJ）日前對此現象進行深入報導，並以《K-POP界最大名字不是BTS，而是Netflix》為題，聚焦這部動畫作品所帶來的文化衝擊。報導指出，虛擬偶像正挑戰真人偶像的地位。 其中，擔任「Saja Boys」中角色「MYSTERY」配音與演唱的前U-KISS成員Kevin Woo（禹聖賢），Spotify月聽眾數突破2,000萬人次，遠超他動畫前僅約1萬人次的數據。

Kevin Woo在接受《華爾街日報》於洛杉磯的專訪中表示：「演出虛擬角色讓我感覺非常超現實，現在大家不再認得我是Kevin Woo或K-POP藝人。」



動畫中的歌曲同樣強勢橫掃音樂榜。 片中兩首插曲登上Spotify全球最多串流歌曲第1名，創下BTS、BLACKPINK等K-POP天團尚未達成的紀錄。 WSJ指出，這突顯了虛擬偶像與新科技對音樂產業帶來的劇烈轉變。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）K-POP研究學者金錫永（音譯）教授分析：「《K-POP獵魔女團》的成功證明粉絲可以與非人類偶像建立連結與情感。」他認為類似的模仿作品將會大量出現，並表示：「這正是K-POP產業夢寐以求的理想形象──不會生病、不需休息、永不老去的偶像。」但也有業界人士持保留態度。 K-POP製作人暨作曲家Benny Cha曾與AI歌手合作，他強調：「真人藝人帶來的脆弱性、化學反應與不可預測性，是無法被複製的。」Kevin Woo則表示，參與虛擬團體「Saja Boys」讓他以全新的方式重塑藝術生涯。 他不介意這個虛擬角色可能比他在U-KISS、百老匯或演員時期的表現更受到關注。



《K-Ppo 獵魔女團》的橫空出世，不僅顛覆了K-POP的既定框架，也為未來娛樂產業帶來深遠啟示——虛擬與現實，正交會於偶像舞台的最前線。

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