3月在炫彬＆孫藝真婚禮接到捧花！孔曉振真的要結婚啦，與男友 Kevin Oh 將在今年10月舉行婚禮♥

今日(17日),孔曉振所屬社 Management SOOP 宣布:「孔曉振、Kevin Oh 要一起迎接人生新的開始。」

接著表示:「根據兩人的意願,只邀請雙方親朋好友,婚禮將在10月非公開進行。對於具體的日程和場所不能詳細說明,請多多諒解。希望大家多多祝福和鼓勵即將邁出人生珍貴第一步的兩人,謝謝!」



而 Kevin Oh 也在 IG 公開《你我入睡的凌晨》樂譜,作曲是 Kevin Oh、作詞是孔曉振。他也發表結婚感想:「用我熟悉的英文說好像更能自然地表達我的心意,所以用英文傳達消息,希望大家諒解。2年前認識了一個女人,隨著時間的流逝,我明白了彼此是彼此所必需的人,她成為我人生最好的朋友和靈魂伴侶,然後,很快就要稱她為『我的妻子』了。」他還提到:「我們今年秋天想在我出生的地方安靜地舉行婚禮。出於個人原因,我想在我的家人和長輩們在的地方舉行婚禮,這一點請大家多多諒解。」

而孔曉振今年3月底在炫彬、孫藝真的婚禮上接過捧花後,4月正式承認和 Kevin Oh 戀愛,一時成爲話題。

When yejin throw the bouquet and look how fast my move is!! Sooo eager pic.twitter.com/jYgo29sCqz