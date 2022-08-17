3月在炫彬＆孫藝真婚禮接到捧花！孔曉振真的要結婚啦，與男友 Kevin Oh 將在今年10月舉行婚禮♥

3月在炫彬＆孫藝真婚禮接到捧花！孔曉振真的要結婚啦，與男友 Kevin Oh 將在今年10月舉行婚禮♥

明星   2022年8月17日   星期三14:46   Yuan  

（封面圖源：Management SOOP、IG@ kevinoh_）

今日（17日），孔曉振所屬社 Management SOOP 宣布：「孔曉振、Kevin Oh 要一起迎接人生新的開始。」

接著表示：「根據兩人的意願，只邀請雙方親朋好友，婚禮將在10月非公開進行。對於具體的日程和場所不能詳細說明，請多多諒解。希望大家多多祝福和鼓勵即將邁出人生珍貴第一步的兩人，謝謝！」
（圖源：Management SOOP）

而 Kevin Oh 也在 IG 公開《你我入睡的凌晨》樂譜，作曲是 Kevin Oh、作詞是孔曉振。他也發表結婚感想：「用我熟悉的英文說好像更能自然地表達我的心意，所以用英文傳達消息，希望大家諒解。2年前認識了一個女人，隨著時間的流逝，我明白了彼此是彼此所必需的人，她成為我人生最好的朋友和靈魂伴侶，然後，很快就要稱她為『我的妻子』了。」他還提到：「我們今年秋天想在我出生的地方安靜地舉行婚禮。出於個人原因，我想在我的家人和長輩們在的地方舉行婚禮，這一點請大家多多諒解。」

而孔曉振今年3月底在炫彬、孫藝真的婚禮上接過捧花後，4月正式承認和 Kevin Oh 戀愛，一時成爲話題。

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