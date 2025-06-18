《機智住院醫生生活》鄭準元躋身「大勢演員」！有望和孔曉振合作漫改劇《有夫之婦殺手》，正在積極討論中！

鄭準元因出演《機智住院醫生生活》受到矚目，下一部作品有望和孔曉振合作！

新劇《有夫之婦殺手》（유부녀 킬러）改編自通過 kakao 連載的人氣網路漫畫，講述35歲結婚5年的有夫之婦劉寶娜在結束3年的育嬰假後，回到殺手組織的故事。在祕密組織中作爲殺手活躍的「有夫之婦」和想要揭開妻子祕密的丈夫的故事將展開。

今日（18）據韓媒報導，孔曉振和鄭準元將出演新劇《有夫之婦殺手》。對此，雙方經紀公司接回應：「正在積極討論中！」

孔曉振有望飾演「劉寶娜」一角，是營業3組的部長，在回到公司之前被稱爲「Kingfisher」，與泰成結婚後，育有3歲的女兒律伊，爲了守護在危險的生活中，好不容易得到心靈安身之處。而鄭準元有望飾演劉寶娜的丈夫、報社記者「權泰成」一角。



孔曉振通過《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》、《製作人》、《嫉妒的化身》和《山茶花開時》等作品都取得成功，是名副其實的浪漫喜劇女王，還有著「收視女王」的稱號，期待孔曉振再展現新魅力呢



而鄭準元因出演《機智住院醫生生活》受到矚目，他飾演第4年住院醫師「具道圓」，除了內心戲的表現以及沉穩演技令人印象深刻！他也將在7月中舉行首次的粉絲見面會，因為秒殺還緊急加開場次，印證他的超高人氣。這次能否和孔曉振合作，也備受關注！



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