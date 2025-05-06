孔曉振Q&A大解密：時尚感是天生的！婚後不曬夫妻合影的原因原來這麼甜！

韓國「國民女神」孔曉振日前在自家YouTube頻道《暫時是孔曉振》熱鬧舉辦了首場粉絲問答，她用一貫率真幽默的語氣回應各種問題。 影片中她暢談自己從小對時尚的執著，也大方回答有關事業選擇與婚後生活的疑問，一舉展現出親切又可愛的個人風格。

有粉絲好奇：「孔曉振的時尚感是不是天生就有的？」她笑說自己從小就是個「穿搭小狂人」，媽媽常吐槽她上學前總要花很多時間挑衣服。 她回答：「可以說是天生的吧！」。 她還幽默補充，對她而言最能彰顯品味的是「色彩感」，就像她打趣地說的，只要顏色搭配得好，「即使十年後再看照片，那個色彩組合依然超有質感」。



談到演藝生涯是否會為錯過作品感到後悔，孔曉振爽朗地表示：「基本上沒什麼後悔的時刻」。 她解釋自己會從當下的選擇中尋找正面意義，也欣賞現階段的每一部作品; 對於那些沒接的作品，她常對自己說「可能本來就不太適合我吧」，反而會為其他演員把角色演活而感到開心。 她的這份豁達態度，讓人感受到從容面對人生每個階段的正能量。



最引人關注的，是孔曉振暢談和丈夫凱文·吳（Kevin Oh）婚後相處模式。 一位粉絲問：「為什麼很少看到你曬和凱文的合照？」孔曉振大方回覆：「其實合照很多啦！只是從一開始、甚至婚前，我和Kevin性格都很相似：我就是我，他也只想保持他作為藝術家的樣子」。 她進一步幽默解釋，並非刻意迴避，只是「畢竟我是演員嘛，自然而然就會稍微自我克制一點~」，強調兩人都願意保有各自的獨立空間，不改默契卻又給彼此足夠的自在。



總之透過這次Q&A，孔曉振再次展現了她一貫的真誠與幽默，也讓粉絲更貼近這位喜歡打扮卻保有小神祕的女神日常。 她輕鬆有趣的分享不僅滿足了粉絲的好奇心，也讓大家看到她親切可愛的一面。 相信未來她還會在頻道上分享更多有趣內容，讓粉絲繼續感受她的獨特魅力！

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