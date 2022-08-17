[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金旻載大喊「刀下留人」！珍愛針筒交付金香起「妳來當我的手」預告Love Line（EP5）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》收視率節節上升，雖是古代但是患者以及案件也相當多元化。本集分為兩個重點，金旻載與金香起先是確定了殺死奴僕「狗伴」的真兇，拯救了萬福，隨後醫館又來了一位行為舉止相當怪異的小男孩，似乎有受虐傾向。金香起努力學習醫藥相關知識，金旻載也表達想與她聯手出診的決心。

以下為防雷線



《朝鮮精神科醫師劉世豐》眼看親如家人的萬福就要被斬首，劉世豐（金旻載飾）與恩雨（金香起飾）快馬加鞭追上欲逃離的公子，他拿刀抵著未婚妻「孝妍」的脖子，此時雖患有手抖症的孝妍卻拿出預藏的小木棍，準確的襲擊了未婚夫的頸部而逃脫成功，並且和盤托出當日所有真相，未婚夫殘忍殺害了孝妍的好友「狗伴」，終於也洗刷了萬福的冤屈，保住小命。孝妍的手抖症應該是心理壓力所造成，而當她提起勇氣說明真相時，症狀也不藥而癒，並且又能夠再次自由地彈奏玄琴。



左相與御醫聽聞主上仍在調查先王死因，擔心下毒的事跡敗露，因此更加速了想除掉劉世豐以及當日準備先王食物的宮女，而御醫認為已經燒毀的「海東本草」上記載著當時他所用的罕見毒藥斷邪草，而這本書籍卻意外被劉世豐在書庫中的地板下找到，他相當好奇還有他未讀過的本草醫書。但醫館的季之韓（金相慶飾）卻飽受惡夢折磨，夢中就是「海東本草」被燒毀的現場，因此季之韓不為人知的過往應該也與此事有關。



桂樹醫館由出身王室的夫人揹來一位虛弱的孩子，劉世豐為其治療時發現他背部傷痕累累，並且醒來後胡言亂語、產生幻覺、狂喝水的樣子也被懷疑是脫水現象，劉世豐送他回家並觀察他的生活環境，感覺生病的狀況並不單純，孩子石哲是大人妻妾所生的庶子，兩位哥哥也會欺負他，石哲與周圍的人似乎都被下了封口令，絕口不提傷痕是怎麼來的。



恩雨則從調查夫人周圍開始下手，劉世豐支持她不妨為夫人施針，並送上了自己寶貴的針筒給恩雨，並希望在自己能重新施針之前，恩雨能夠成為他的雙手。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞