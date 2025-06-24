Kevin Oh退伍！甜曬與妻子孔曉振的人生四格照，貼臉＆背後抱閃瞎眾人♥
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Kevin Oh退伍！甜曬與妻子孔曉振的人生四格照，貼臉＆背後抱閃瞎眾人♥

明星   2025年6月24日   星期二13:48   Yuan  

（封面圖源：IG@kevinoh_）

22日下午，Kevin Oh 在自己 IG 上傳多張照片，包含服役期間拍攝的照片和退伍後的日常生活照。

其中有一張是他和妻子孔曉振一起拍攝的人生四格照，Kevin Oh 身穿整齊的軍裝，孔曉振從背後擁抱他，吸引大家視線。網友也紛紛留言：「welcome back」、「好可愛的兩人」、「太有夫妻相了」、「謝謝你 Kevin！都是珍貴的照片」、「太甜啦」、「恭喜你健康歸來」、「Lovely couple」等等
（圖源：IG@kevinoh_）


美國出生的 Kevin Oh 雖然沒有服兵役的義務，但是為了以韓國爲基礎拓寬音樂活動領域，並與妻子在韓國穩定的生活而入伍。2023年12月以陸軍現役身份入伍，在本月17日結束1年6個月的兵役。孔曉振之前出演《劉QUIZ》透露 Kevin Oh 剛入伍服兵役時，她每晚以淚洗面，腦袋也很混亂，但驚喜的是 Kevin Oh 提前寫好數封 Email，預約每天早上10點傳給她，讓她際驚喜又感動。
（圖源：IG@kevinoh_）

而 Kevin Oh 退伍後的活動也備受期待，經紀公司方面表示：「經過長時間的等待，他將會帶著更加深厚的感情和真誠的音樂與粉絲們再次見面。不僅是音樂，正在準備節目和演出等廣泛的活動。」
（圖源：IG@kevinoh_）

另外，孔曉振日前收到《有夫之婦殺手》的出演提案，該劇改編自通過 kakao 連載的人氣網路漫畫，講述35歲結婚5年的有夫之婦劉寶娜在結束3年的育嬰假後，回到殺手組織的故事。有望和《機智住院醫生生活》鄭準元搭擋。
（圖源：Management SOOP、tvN《機智住院醫生生活》劇照）

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