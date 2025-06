Kevin Oh退伍！甜曬與妻子孔曉振的人生四格照，貼臉＆背後抱閃瞎眾人♥

22日下午,Kevin Oh 在自己 IG 上傳多張照片,包含服役期間拍攝的照片和退伍後的日常生活照。

其中有一張是他和妻子孔曉振一起拍攝的人生四格照,Kevin Oh 身穿整齊的軍裝,孔曉振從背後擁抱他,吸引大家視線。網友也紛紛留言:「welcome back」、「好可愛的兩人」、「太有夫妻相了」、「謝謝你 Kevin!都是珍貴的照片」、「太甜啦」、「恭喜你健康歸來」、「Lovely couple」等等



美國出生的 Kevin Oh 雖然沒有服兵役的義務,但是為了以韓國爲基礎拓寬音樂活動領域,並與妻子在韓國穩定的生活而入伍。2023年12月以陸軍現役身份入伍,在本月17日結束1年6個月的兵役。孔曉振之前出演《劉QUIZ》透露 Kevin Oh 剛入伍服兵役時,她每晚以淚洗面,腦袋也很混亂,但驚喜的是 Kevin Oh 提前寫好數封 Email,預約每天早上10點傳給她,讓她際驚喜又感動。



而 Kevin Oh 退伍後的活動也備受期待,經紀公司方面表示:「經過長時間的等待,他將會帶著更加深厚的感情和真誠的音樂與粉絲們再次見面。不僅是音樂,正在準備節目和演出等廣泛的活動。」



另外,孔曉振日前收到《有夫之婦殺手》的出演提案,該劇改編自通過 kakao 連載的人氣網路漫畫,講述35歲結婚5年的有夫之婦劉寶娜在結束3年的育嬰假後,回到殺手組織的故事。有望和《機智住院醫生生活》鄭準元搭擋。



