原來是因為柔軟度不好才拍不好自拍嗎～「清潭洞夫婦」李政宰&鄭雨盛被道英調整手勢，李政宰竟慘叫

原來學自拍要先練身體，兩位還是好好學一下吧～XD

14日播出的《家師父一體》又是「清潭洞夫婦」特輯，弟子們有向兩位師父李政宰與鄭雨盛學習的地方，師父同樣也有地方需要向弟子討教。

事情是這樣的，《家師父一體》製作組準備了問卷讓李政宰與鄭雨盛經營的Artist Company旗下職員填寫，寫下兩位代表誰比較帥氣、誰比較時尚，經過一番廝殺(?)，職員竟還有特別要求，即「好好自拍吧」。

身為男團NCT一員、6年資歷的愛豆，弟子道英檢視起兩位師父的自拍照。鄭雨盛連燈光不佳也拍，不過道英認為李政宰更嚴重了，評價：「至少露了臉，但李政宰師父連露臉的意志也沒有。」



李政宰和鄭雨盛當場示範如何拍照，兩人各花2秒就拍完照！而且都是雙手舉著相機、臉百在正中間的姿勢！道英看了欲言又止：「……真的很難過！」大家不約而同都認為兩人「亂用臉」！



道英替李政宰調整自拍姿勢，豈知李政宰突然大叫一聲，手肘疑似差點扭傷，全場看了都笑出來。李政宰不禁吶喊：「要忍受這個痛苦自拍？自拍竟然這麼難？」道英只好退而求其次，讓李政宰「借位」假裝自拍。幸好，兩個人被調整過後的自拍成果都不錯，李政宰也決心好好練練手肘和手腕。



▼附：最近也有一些愛豆是「借位」自拍的（feat. CSR）



搞笑的是，後續李政宰聊到鄭雨盛青龍獎獲獎對他喊話後，兩人和合拍《日出城市》（沒有太陽）的金聖秀導演抱著獎盃合照，道英聽了故事卻只關心照片拍得好不好，鬧得全場再次哄堂大笑。



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