等了10年！李帝勳、金憓秀、趙震雄《Signal 信號》終於有結局了？第二季殺青啦～預計明年上半年播出！

雖然要明年才可以看到了，但～都等10年了 XD 就再等一下下吧！

由「原班人馬」李帝勳、金憓秀、趙震雄主演的《第二個信號》（《Signal 信號》第二季）在昨日（11）完成最後的拍攝，相關人士還透露：「預計拍攝結束後將進行後期製作。」

《第二個信號》是2016年播出的《Signal 信號》的後續作品。其實這幾年不止一次傳出拍攝第二季的消息，但最終因為各種問題不了了之，不過...今年終於迎來好消息，還在今年2月進行首次拍攝，大長征了6個月也終於拍完啦！



《Signal 信號》講述通過一支舊型對講機從過去傳來的信號，現在和過去的刑警們重新揭開長期未結案件的過程的電視劇。第一季以暗示失蹤15年的李材韓（趙震雄 飾）生存的開放結局落下帷幕，留下了無數誘餌，讓觀眾都非常好奇結局到底是什麼，即將到來的第二季能否給觀衆帶來符合10年等待的答案備受關注。



而《第二個信號》一樣由《Signal 信號》、《惡鬼》、《屍戰朝鮮》系列金銀姬編劇執筆，電影《晝盲神探》安兌鎮導演執導，預計作為 tvN 20週年特別企劃在2026年上半年播出。

