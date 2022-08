3月在炫彬＆孙艺真婚礼接到捧花！孔晓振真的要结婚啦，与男友 Kevin Oh 将在今年10月举行婚礼♥

今日(17日),孔晓振所属社 Management SOOP 宣布:「孔晓振、Kevin Oh 要一起迎接人生新的开始。」

接著表示:「根据两人的意愿,只邀请双方亲朋好友,婚礼将在10月非公开进行。对於具体的日程和场所不能详细说明,请多多谅解。希望大家多多祝福和鼓励即将迈出人生珍贵第一步的两人,谢谢!」



而 Kevin Oh 也在 IG 公开《你我入睡的凌晨》乐谱,作曲是 Kevin Oh、作词是孔晓振。他也发表结婚感想:「用我熟悉的英文说好像更能自然地表达我的心意,所以用英文传达消息,希望大家谅解。2年前认识了一个女人,随著时间的流逝,我明白了彼此是彼此所必需的人,她成为我人生最好的朋友和灵魂伴侣,然后,很快就要称她为『我的妻子』了。」他还提到:「我们今年秋天想在我出生的地方安静地举行婚礼。出於个人原因,我想在我的家人和长辈们在的地方举行婚礼,这一点请大家多多谅解。」

而孔晓振今年3月底在炫彬、孙艺真的婚礼上接过捧花后,4月正式承认和 Kevin Oh 恋爱,一时成爲话题。

When yejin throw the bouquet and look how fast my move is!! Sooo eager pic.twitter.com/jYgo29sCqz