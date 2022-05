韓國女團OH MY GIRL將從七人組合改編為六人組合,成員祉呼不再與老東家WM娛樂續約,並退出OH MY GIRL。

據韓媒《體育京鄉》獨家報導稱,祉呼最近決定不與WM娛樂續約,期待在更廣闊的領域內發揮才華,作為藝人進行全新的挑戰。 另傳,目前已經有多家經紀公司向她遞出橄欖枝。 此前,孝定、MIMI、YooA、勝熙、有彬、Arin等人都已經與WM娛樂公司續約成功,祉呼退出後OH MY GIRL將以6人組繼續活動。WH娛樂向過去七年與公司同甘共苦的祉呼表示感謝,並稱今後也將一如既往地全方位支持OH MY GIRL的演藝活動。



OH MY GIRL於2015年正式出道,算算時間今年正好是第7年,果然女團都逃不過「7年魔咒」,雖然團隊沒有解散,但一人退出不再是7人完整體,也另不少團粉傷心不已。 而就在上個月的30日,OH MY GIRL還舉辦了出道7周年粉絲見面會,成員們以OL LOOK出現在粉絲們面前,用出道曲《Cupid》問候大家,沒想到10天之後7人組就成了「過去式」。



