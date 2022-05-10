《我家的熊孩子》SJ金希澈大爆崔始源感情生活：他太會隱藏內心了，認識20年就沒見過他的女友或曖昧女生！

迷妹們想要知道本命的感情生活，沒有比本命的隊友更了解對方的了。
日前播出的《我家的熊孩子》中，Super Junior成員金希澈、金鍾國和李尚民一起為崔始源慶生。哪怕金希澈幾人把家裡弄得亂七八糟，崔始源都始終面帶笑容，絲毫不生氣，非常有紳士風度。
看到崔始源如此淡定從容，金鍾國開始好奇他的戀愛風格，「你談戀愛的時候，自認為有哪些缺點？」崔始源想了片刻，回答道：「總是覺得自己的想法是對的。」
金鍾國聽完後表示這種想法才是最壞的，金希澈也興奮地表示絕對不能有此類想法。崔始源爆料前女友確實經常批評他「為什麼你總是覺得自己是對的」，然而當時的自己並沒有意識到這是個問題。
接著崔始源起身離開片刻，此時的金希澈抓到了「大肆」爆料的機會，稱認識崔始源20多年，從來沒見過他的女友或者曖昧對象。太讓人震驚了！Super Junior出道十多年，再加上之前的練習生經歷，20年的相處使得金希澈和崔始源是隊友也是兄弟、家人。即使是這樣，崔始源也完全沒有把女友介紹給對方認識的想法，怪不得金希澈又吐槽崔始源很喜歡隱藏自己的真實內心，而願意和這種性格的崔始源交往的女生應該寥寥無幾。
崔始源卻對於自己的感情私生活非常低調，低調到外界根本不知道他現在是單身，還是已經有了女友。
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