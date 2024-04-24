【多圖】大家都要比臉頰愛心♥SEVENTEEN Hoshi、Stray Kids 昇玟、NewJeans Minji等人出席品牌活動！
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【多圖】大家都要比臉頰愛心♥SEVENTEEN Hoshi、Stray Kids 昇玟、NewJeans Minji等人出席品牌活動！

明星   2024年4月24日   星期三15:34   Yuan  

（封面圖源：TVDaily）

23日下午，首爾聖水洞A賣場舉行的香奈兒快閃活動，許多明星當天都出席，一起來看看照片吧！

▼SEVENTEEN Hoshi
SEVENTEEN Hoshi（圖源：TVDaily） SEVENTEEN Hoshi（圖源：TVDaily）

▼Stray Kids 昇玟
Stray Kids 昇玟（圖源：TVDaily） Stray Kids 昇玟（圖源：TVDaily）

▼SHINee Key
SHINee Key（圖源：TVDaily） SHINee Key（圖源：TVDaily）

▼Red Velvet 瑟琪
Red Velvet 瑟琪（圖源：TVDaily） Red Velvet 瑟琪（圖源：TVDaily）

▼MONSTA X I.M
MONSTA X I.M（圖源：TVDaily） MONSTA X I.M（圖源：TVDaily）

▼Oh My Girl YooA
Oh My Girl YooA（圖源：TVDaily） Oh My Girl YooA（圖源：TVDaily）

▼NewJeans Minji
NewJeans Minji（圖源：TVDaily） NewJeans Minji（圖源：TVDaily）

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